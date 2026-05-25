Chi dovrà spostarsi a Roma e nel Lazio venerdì 29 maggio farebbe bene a organizzarsi in anticipo: è stato infatti proclamato uno sciopero generale di 24 ore che potrebbe causare forti disagi su bus, metro, tram e treni.

L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi e coinvolgerà il trasporto pubblico locale e parte del trasporto ferroviario nazionale.

A rischio ci saranno i mezzi della rete ATAC, compresi i servizi gestiti dagli operatori in subaffidamento e il servizio a chiamata ClicBus. Possibili disagi anche sulle linee Cotral e sui bus degli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr.

Secondo quanto comunicato, il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia:

fino alle ore 8:30

dalle 17 alle 20

Al di fuori di questi orari potrebbero verificarsi cancellazioni, ritardi e riduzione delle corse su tutta la rete del trasporto pubblico romano e regionale.

Non solo metro e autobus: è previsto anche uno sciopero nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In questo caso l’agitazione partirà dalle ore 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari regionali e nazionali.

Per chi deve viaggiare, il consiglio è quello di controllare aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali delle aziende di trasporto prima di uscire di casa.