Sciopero 24 ore a Roma il 20 novembre: bus, metro e tram a rischio. Tutti i dettagli sugli orari degli stop e sulle fasce garantite.

Roma si prepara a una giornata difficile per chi usa i mezzi: il 20 novembre è in programma uno sciopero generale di 24 ore che mette a rischio tutti i trasporti, si tratti di bus, metro e tram. Ma quali sono gli orari e le fasce garantite? E quali collegamenti potrebbero invece fermarsi? Il prossimo venerdì si annuncia particolarmente complicato per pendolari ed utenti del trasporto pubblico, chiamati a riorganizzare gli spostamenti nella Capitale fin dal mattino.

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Sciopero del 20 novembre: chi si ferma a Roma. Bus, metro e tram: orari e fasce garantite

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo sciopero generale nazionale di venerdì 20 novembre, proclamato da Cgil, Usb, Cobas e Slai Cobas, durerà 24 ore. A Roma riguarda tutta la rete Atac: bus, tram e metro, oltre ai collegamenti degli operatori privati. Nel Lazio coinvolgerà anche Cotral, comprese Metromare e Roma-Viterbo. Possibili variazioni per Clicbus; potrebbero non essere garantiti anche sportello permessi e contact center di Roma Servizi per la Mobilità.

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Le fasce garantite a Roma sono dall’inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. I possibili stop vanno quindi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nella notte tra giovedì e venerdì sono a rischio le linee bus N; in quella tra venerdì e sabato saranno regolari, mentre potrebbero fermarsi le corse oltre la mezzanotte e le metro.

I parcheggi di scambio restano aperti, ma non sono garantiti ascensori e scale mobili nelle stazioni attive.

Venerdì è previsto anche un corteo, dalle 8.30 alle 13, da piazza Vittorio Emanuele II ai Fori Imperiali. Il trasporto ferroviario è escluso da questo sciopero, ma il Gruppo FS ha una protesta separata dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato.

Photo credits: Shutterstock

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