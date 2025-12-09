Roma oggi fa i conti con lo sciopero Atac: metro, bus e tram a rischio per 24 ore, con ritardi e cancellazioni. Ecco orari e fasce garantite.

Oggi, 9 dicembre, Roma si è svegliata con una giornata particolare e piena di incertezze dal punto di vista dei trasporti urbani, con metro, bus e tram a rischio a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato Sul. Sarà una protesta di 24 ore che riguarda tutto il personale Atac e che, come tutti gli scioperi, può causare ritardi, cancellazioni di corse e disservizi per tutti coloro che devono utilizzare i mezzi pubblici. Sarà una giornata complessa, dunque, ma quali sono gli orari dello sciopero, le alternative e le fasce orarie garantite?

LEGGI ANCHE: Luce, rivoluzioni e modernità: l’Impressionismo (e oltre) del Detroit Institute of Arts in mostra a Roma

Sciopero a Roma del 9 dicembre: fasce garantite e orari dello stop

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac — dunque autobus, tram, filobus, metro e servizi accessori — con possibili stop totali o parziali per tutte le 24 ore. Tuttavia, come previsto dalla normativa, sono attive le fasce di garanzia: servizio regolare dall’inizio del turno alle 8:30 e poi nuovamente dalle 17:00 alle 20:00. Nelle restanti ore la circolazione potrà interrompersi senza preavviso.

LEGGI ANCHE: Autovelox a Roma, dal 15 dicembre nuovi dispositivi su Newton e Tangenziale Est (già 6.449 multe al giorno!): dove si trovano

Per seguire in tempo reale l’andamento del servizio, Atac invita a utilizzare i suoi canali ufficiali: sito web, profilo X/Twitter @infoatac, monitor nelle stazioni e alle fermate, WhatsApp aziendale e app dedicate al trasporto pubblico.

Le ragioni della protesta riguardano temi interni all’organizzazione del lavoro: turni, sicurezza, gestione del personale, valorizzazione professionale e riorganizzazione dei servizi come la biglietteria. Quello di oggi è solo il primo di una serie di agitazioni previste a dicembre: domani toccherà al settore dell’igiene ambientale, mentre venerdì 12 è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà diversi comparti pubblici e privati.

Per chi deve spostarsi oggi nella Capitale, il consiglio è uno: partire con anticipo e tenere monitorato il servizio, soprattutto nelle ore non coperte dalle fasce garantite.

Photo Credits: Shutterstock