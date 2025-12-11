Domani, 12 dicembre, Roma affronta uno sciopero generale Cgil: treni e bus Cotral a rischio, garantite solo le fasce essenziali.

Domani, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l’intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia.

Sciopero Roma 12 dicembre,: treni e Cotral a rischio, Atac regolare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per i treni nazionali e regionali lo sciopero scatterà dalla mezzanotte fino alle 21 del 12 dicembre, con garanzie nei soli orari 6-9 e 18-21, come previsto nei giorni feriali.

Le ripercussioni riguarderanno anche i collegamenti gestiti da Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, mentre i servizi FrecciaLink non prevedono fasce tutelate. A Roma, invece, Atac non aderirà: il personale dell’azienda capitolina ha già partecipato a una precedente mobilitazione, quindi metro, bus e tram dovrebbero circolare regolarmente.

Discorso diverso per Cotral, che ha annunciato uno stop dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le corse saranno garantite solo da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. La mobilitazione si lega alla protesta contro il Ddl Bilancio, accusato di peggiorare le condizioni di vita e di lavoro.

Lo sciopero avrà effetti anche su altri comparti. Nelle scuole potrebbero verificarsi riduzioni di personale e sospensioni delle attività non obbligatorie. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie resteranno garantiti i servizi essenziali, mentre quelli non urgenti potranno subire rallentamenti o rinvii. Sono attese manifestazioni e presidi in più punti della città, in linea con la mobilitazione nazionale che coinvolge lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e privato.

