Sciopero dei mezzi previsto per il 29 settembre a Roma e nel Lazio per la società Cotral: tutti i dettagli al riguardo

Venerdì 29 settembre è stato indetto uno sciopero di 24 ore a livello nazionale, ma su Roma e nel Lazio in generale andrà ad interessare il servizio del Cotral. Tale evento è stato deciso da Usb. Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Sciopero dei mezzi a Roma previsto per il 29 settembre: cosa bisogna sapere

Dopo l’adesione allo sciopero del 20 maggio del 17,6%, è stato indetto un nuovo sciopero il 29 settembre 2023 che prevede il blocco in determinate fasce orarie dei mezzi Cotral – autobus e anche le ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo. I trasporti saranno garantiti prima delle 8:30 e dalle 17 alle 20.

LEGGI ANCHE:–‘Non ricordo un’invasione simile’: il post di Alessandro Gassmann sulla situazione a Roma

Usb ha indetto uno sciopero nazionale previsto per il 29 settembre per una serie di motivazioni. Si va dalla cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, al congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili al blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina. Poi ancora agli investimenti economici per tutti i servizi pubblici fondamentali.

Sulla nota si legge: “Il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti e la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti sino alla sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro”.

Anche il settore aereo in sciopero il 29 settembre

Venerdì 29 settembre non solo sciopererà la Cotral, ma anche il settore aereo. Infatti, lo sciopero nazionale riguarda quell’ambito con l’astensione che avrà una durata e coinvolgerà l’intero personale addetto ai servizi di terra e aeroportuali. Inoltre, sciopera il personale di bordo della compagnia aerea EasyJet, per 4 ore, dalle 13 alle 17.

FOTO: SHUTTERSTOCK