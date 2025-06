Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà spostarsi nella Capitale e in tutta Italia: è stato infatti indetto uno sciopero generale nazionale dei trasporti, che coinvolgerà treni, autobus, metropolitane, voli, autostrade, trasporto marittimo e merci ferroviarie.

La mobilitazione è promossa da diverse sigle sindacali di base – Usb, Cub, Sgb, Fisi, Flai, Si-Cobas, tra le principali – per protestare contro l’attuale gestione della spesa pubblica. Al centro della protesta ci sono richieste di maggiori investimenti in sanità, scuola, trasporti e sicurezza sul lavoro, nonché aumenti salariali, riduzione dell’orario lavorativo e il rinnovo dei contratti collettivi. Alcune sigle, come Cub, hanno inoltre collegato lo sciopero a richieste di pace e cessate il fuoco in Palestina.

Trasporti pubblici a Roma: le fasce garantite

A Roma, lo sciopero dei mezzi pubblici coinvolgerà il personale di Atac e Cotral. Saranno garantite le corse solo:

all’inizio del servizio , nella fascia mattutina;

, nella fascia mattutina; tra le 17:00 e le 20:00, nel pomeriggio.

Al di fuori di queste fasce orarie, bus, tram e metro potrebbero essere fortemente ridotti o completamente assenti. Si consiglia di verificare la situazione in tempo reale attraverso i canali ufficiali.

Treni: stop dalle 21 del 19 giugno alle 21 del 20

Lo sciopero interesserà anche le principali aziende ferroviarie, Fs Italiane, Italo e Trenord, con uno stop operativo dalle 21:00 di giovedì 19 giugno alle 21:00 di venerdì 20.

I treni garantiti circoleranno solo nelle fasce:

06:00–09:00

18:00–21:00

Per chi ha già acquistato i biglietti, è previsto il rimborso o la riprogrammazione del viaggio, consultando i portali ufficiali delle compagnie.

Aerei: voli ridotti per 24 ore

Nel settore aereo è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 20 giugno. Saranno interessati:

Addetti ai bagagli

Bus navetta

Personale di assistenza a terra

I voli garantiti saranno solo quelli programmati nelle fasce protette (07:00–10:00 e 18:00–21:00). Anche in questo caso, le compagnie offriranno il rimborso o la riprogrammazione del volo.

Autostrade, porti e merci: rallentamenti diffusi

Il personale autostradale sciopererà dalle 22:00 di giovedì 19 giugno fino alle 21:59 di venerdì 20 giugno, con disagi possibili ai caselli e nei servizi di assistenza.

Lo sciopero coinvolgerà anche il settore marittimo-portuale, con stop nei principali scali italiani per 24 ore: previste cancellazioni di traghetti e variazioni di orari.

Infine, si fermerà anche il trasporto merci su rotaia, con Captrain Italia che sospenderà l’attività tra le 13:00 e le 21:00.

