Domani, 12 dicembre, Roma affronta uno sciopero generale Cgil: treni e bus Cotral a rischio, garantite solo le fasce essenziali.

Oggi, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l’intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia.

Regolare oggi il servizio di trasporto pubblico sulla rete Atac. Lo sciopero proclamato da Cgil non interessa i servizi di Atac che resteranno attivi, comprese le linee gestite da altre società per conto della stessa azienda, ossia, 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980.

Possibili disagi potrebbero invece interessare le linee gestite dagli operatori privati, sebbene sempre nel rispetto delle fasce di garanzia (da inizio del servizio diurno e sino alle 8,30 e dalle 17 alle 20): 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Lo sciopero coinvolge invece Cotral (dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio) con possibili disagi sulle linee Metromare e Roma-Viterbo e i collegamenti di Trenitalia (da mezzanotte alle 21). Dettagli sui siti cotralspa.it e trenitalia.com.

Lo sciopero interessa anche le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, quindi il contact center 0657003 e lo Sportello permessi di via Silvio D’Amico 38.

LEGGI ANCHE: «L’arte è ovunque»: Refik Anadol ridisegna Gorizia con un tunnel di luce e dati

Sciopero Roma 12 dicembre: treni e Cotral a rischio, Atac regolare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per i treni nazionali e regionali lo sciopero scatterà dalla mezzanotte fino alle 21 del 12 dicembre, con garanzie nei soli orari 6-9 e 18-21, come previsto nei giorni feriali.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Le ripercussioni riguarderanno anche i collegamenti gestiti da Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, mentre i servizi FrecciaLink non prevedono fasce tutelate. A Roma, invece, Atac non aderirà: il personale dell’azienda capitolina ha già partecipato a una precedente mobilitazione, quindi metro, bus e tram dovrebbero circolare regolarmente.

Discorso diverso per Cotral, che ha annunciato uno stop dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le corse saranno garantite solo da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. La mobilitazione si lega alla protesta contro il Ddl Bilancio, accusato di peggiorare le condizioni di vita e di lavoro.

Lo sciopero avrà effetti anche su altri comparti. Nelle scuole potrebbero verificarsi riduzioni di personale e sospensioni delle attività non obbligatorie. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie resteranno garantiti i servizi essenziali, mentre quelli non urgenti potranno subire rallentamenti o rinvii. Sono attese manifestazioni e presidi in più punti della città, in linea con la mobilitazione nazionale che coinvolge lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e privato.

LEGGI ANCHE: Autovelox a Roma, dal 15 dicembre nuovi dispositivi: dove sono stati installati

Photo Credits: Shutterstock