Stop di quattro ore su metro C e bus a Tor Vergata

Disagi in vista per la mobilità nella zona est della Capitale nella mattinata di venerdì 19 dicembre 2025. I sindacati Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore, dalle 9 alle 13, che coinvolgerà il personale Atac della linea C della metropolitana e del deposito bus di Tor Vergata.

La protesta, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90 e successive modificazioni, riguarda esclusivamente questi due ambiti e non l’intera rete del trasporto pubblico romano.

Durante la fascia oraria dello sciopero non sono garantite le corse sulla metro C e sulle seguenti linee bus assegnate al deposito di Tor Vergata:

045, 046, 047, 052, 058, 20L, 85, 106, 107, 450, 504, 506, 507, 509, 520, 542, 544, 556, 557, 558, 559, 590, 628, 654, 664, 671 e 765.

Al termine della mobilitazione, dalle ore 13, il servizio sarà progressivamente riattivato sull’intera rete interessata.

Servizi regolari

Non sono previsti disagi, invece, su:

Metro A e B/B1

Ferrovia Termini–Centocelle

Tram e filobus

Tutte le altre linee bus non assegnate al deposito di Tor Vergata

Regolari anche i collegamenti Cotral e Trenitalia.

Biglietterie, parcheggi e servizi accessori

Durante lo sciopero, i parcheggi di interscambio resteranno aperti. In caso di eventuale chiusura delle stazioni della metro C, non sarà possibile utilizzare bike box e locker commerciali presenti all’interno delle stazioni.

