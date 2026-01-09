Disagi in vista per chi si muove in treno a Roma e nel Lazio.

Dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio fino alle 21 di sabato 10 gennaio è infatti in programma uno sciopero del gruppo Ferrovie dello Stato che potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, in particolare sui collegamenti regionali.

L’agitazione sindacale riguarda esclusivamente Ferrovie dello Stato: a Roma il servizio sarà quindi regolare sulle reti Atac e Cotral, così come sui bus urbani gestiti dagli operatori privati.

Per quanto riguarda i treni regionali, comprese le linee FL che collegano la Capitale con l’area metropolitana e il resto del Lazio, saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie protette dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Al di fuori di questi orari sono possibili cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso.

Ferrovie dello Stato segnala inoltre che lo sciopero potrebbe causare modifiche al servizio anche nelle ore precedenti l’inizio e successive alla conclusione della protesta. I passeggeri in partenza o in arrivo a Roma sono invitati a verificare lo stato dei treni prima di mettersi in viaggio consultando il sito trenitalia.com, nella sezione dedicata agli scioperi.