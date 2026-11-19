Venerdì 20 novembre 2026 Roma sarà interessata da una giornata di sciopero e manifestazioni. In programma due cortei, sit-in e presidi legati al mondo della scuola: ecco le strade interessate, gli orari e le possibili modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Sciopero e manifestazioni a Roma: cosa succede venerdì 20 novembre

Venerdì 20 novembre si preannuncia una giornata complicata per chi si sposta a Roma. Alla giornata di sciopero si aggiungono diverse manifestazioni che interesseranno il centro storico, l’area del Colosseo, Trastevere e la zona della Sapienza.

Sono previsti due cortei, un sit-in nei pressi del Ministero dell’Istruzione e altre iniziative di protesta promosse dai lavoratori della scuola. Le manifestazioni potranno comportare chiusure temporanee delle strade, rallentamenti e deviazioni per gli autobus.

Ecco tutti gli appuntamenti e le strade da tenere sotto controllo.

Corteo CGIL da piazza Vittorio ai Fori Imperiali: orari e percorso

Il primo corteo è organizzato dalla CGIL e si svolgerà dalle 8:30 alle 13.

La manifestazione partirà da piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere via dei Fori Imperiali, all’altezza di via di San Pietro in Carcere.

Il percorso interesserà:

via dello Statuto;

via Merulana;

piazza di Santa Maria Maggiore;

via Liberiana;

piazza dell’Esquilino;

via Cavour;

largo Corrado Ricci.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, entro le 00:30 di venerdì scatteranno i divieti di sosta nell’area di piazza Vittorio e in via dello Statuto.

Corteo degli studenti da Porta San Paolo al Colosseo

Sempre nella mattinata di venerdì è previsto un secondo corteo, organizzato dagli studenti, dalle 9:30 alle 12.

La partenza sarà da Porta San Paolo, con arrivo in via degli Annibaldi, all’altezza dell’incrocio tra via Cavour e via dei Serpenti.

I manifestanti attraverseranno:

via della Piramide Cestia;

piazza Albania;

viale Aventino;

piazza di Porta Capena;

via di San Gregorio;

via Celio Vibenna;

piazza del Colosseo;

via Nicola Salvi.

Anche in questo caso sono previsti provvedimenti per la sosta: entro le 00:30 dovranno essere rimossi gli eventuali veicoli parcheggiati a piazzale Ostiense, via Nicola Salvi, largo Agnesi e via degli Annibaldi.

Durante il corteo potranno essere disposte chiusure al traffico e modifiche alla circolazione.

Bus deviati: le linee interessate

Le manifestazioni della mattinata potrebbero avere ripercussioni anche sul trasporto pubblico. Sono possibili deviazioni e limitazioni per le seguenti linee di autobus:

3L, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775 e 780.

Le modifiche dipenderanno dall’andamento dei cortei e dalle eventuali chiusure delle strade.

Sit-in a Trastevere davanti al Ministero dell’Istruzione

Un altro appuntamento è previsto in via Emilio Morosini, nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione di viale Trastevere.

Il sit-in si svolgerà dalle 9:30 alle 13 e potrà provocare rallentamenti alla circolazione nella zona.

Proteste dei lavoratori della scuola a piazza Santi Apostoli e piazza Capranica

La mobilitazione coinvolgerà anche altre due piazze del centro.

In piazza Santi Apostoli è prevista una manifestazione dei lavoratori del mondo della scuola. Dall’inizio della giornata e fino al termine dell’evento sarà istituito il divieto di fermata sull’intera piazza. Dalle 10 alle 13 sono possibili rallentamenti nelle strade limitrofe, in particolare in via IV Novembre e via Cesare Battisti.

Nel pomeriggio, invece, un sit-in dedicato alle tematiche della scuola si svolgerà in piazza Capranica, dalle 15 alle 19.

In quest’area gli eventuali veicoli in divieto di sosta saranno rimossi in piazza Capranica e in via in Aquiro, nel tratto compreso tra piazza Montecitorio e piazza Capranica.

Divieti di sosta anche alla Sapienza

Tra gli altri provvedimenti previsti per venerdì 20 novembre, dopo la mezzanotte scatteranno i divieti di sosta anche in piazzale Aldo Moro e in viale delle Scienze, sul lato della Città universitaria.

Una giornata, dunque, con diverse aree della Capitale interessate da manifestazioni e possibili modifiche alla circolazione. Per chi deve spostarsi in auto o con i mezzi pubblici, il consiglio è di mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi e verificare eventuali aggiornamenti sulla viabilità prima di partire.