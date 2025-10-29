Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, è previsto uno sciopero del personale Atac proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato. Lo stop interesserà il personale dell’impianto aziendale di Magliana e il servizio di superficie, nella fascia oraria 20:00-24:00, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge 146/1990.

Linee e modalità dello sciopero

Lo sciopero coinvolgerà le seguenti linee di bus della rete Atac erogate dal deposito Magliana Superficie:

8, 089, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 96, 98, 115, 128, 228, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 791, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 981, 983, M04, M30, M50.

Saranno effettuate le corse previste oltre le ore 0:01 delle linee 128, 881, 904, 916 e 983. Il servizio dei bus notturni rimarrà regolare.

Articolazione dello sciopero: il servizio sulle linee interessate sarà garantito fino alle 20:00 e riprenderà regolarmente dalle 0:01 del 30 ottobre 2025.

Informazioni per i viaggiatori

I passeggeri possono monitorare lo stato del servizio attraverso i seguenti canali:

Sito web: www.atac.roma.it

@infoatac WhatsApp: inviando un messaggio al numero 335.1990679

@infoatac WhatsApp: inviando un messaggio al numero 335.1990679

inviando un messaggio al numero 335.1990679 Display e fonia presenti a bordo e nelle stazioni

Adesioni ai precedenti scioperi

Secondo i dati Atac:

4 luglio 2024: adesione del 41,1% per il servizio superficie e 50,7% per metropolitane e ferrovie regionali.

adesione del 39,3% per il servizio superficie.

Normativa di riferimento

La proclamazione dello sciopero avviene in conformità alla legge 146/90, modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, e alle deliberazioni della Commissione di Garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Deliberazioni 30/17 e 138/18).