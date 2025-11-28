OGGI Venerdì 28 novembre 2025 è un nuovo venerdì nero per i trasporti a Roma. Metro, bus, tram, treni regionali e nazionali sono a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto da Usb, Cub, Sgb e Cobas, con disagi già a partire dalla sera di giovedì 27.
La mobilitazione coinvolge Atac, Cotral, Trenitalia e il Gruppo FS, con pesanti ripercussioni su tutta la città.
Il servizio sarà garantito solo nelle fasce di legge:
- Da inizio servizio alle 8:29
- Dalle 17:00 alle 19:59
Nel resto della giornata sono previste cancellazioni, interruzioni e forti riduzioni su tutta la rete.
Fasce di garanzia e orari dello sciopero
L’agitazione riguarda:
- l’intera rete Atac (metro, bus, tram)
- i bus periferici di Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr
- Cotral (bus extraurbani e ferrovie Roma Nord e Metromare)
- Treni regionali e nazionali del Gruppo FS e Trenitalia
Servizio garantito
✔️ Inizio servizio → 8:29
✔️ 17:00 → 19:59
Servizio non garantito
❌ 8:30 → 17:00
❌ 20:00 → fine servizio
Fuori da queste fasce la circolazione è fortemente a rischio.
Cosa cambia per metro, bus e tram
Nella notte tra il 27 e 28 novembre
- ❌ Non garantite le linee bus notturne “n”
- ✔️ Garantite le linee diurne con corse oltre le 24
- ✔️ Garantite le corse notturne delle linee:
38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980
- 314, 404, 444 (altri esercenti)
Durante la giornata del 28 novembre
Metro A, B/B1, C
- ❌ Rischio stop fuori dalle fasce garantite
- ❌ Non garantite le corse dopo mezzanotte
- ⚠️ Nelle stazioni aperte non sono garantiti ascensori, scale mobili e montascale
Bus e tram Atac
- ✔️ Corse garantite fino alle 8:29 e 17:00–19:59
- ❌ Servizio non garantito 8:30–17:00 e 20:00–fine servizio
- ❌ Non garantite le linee diurne che proseguono oltre mezzanotte
- ❌ Non garantite le corse notturne di:
8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980
- 314, 404, 444
Linea MC8 Parco di Centocelle–Pantano
- ❌ Non garantita dalle 21:30
- ❌ Nessuna corsa dopo le 24
Nella notte tra il 28 e 29 novembre
- ✔️ Garantite le linee bus notturne “n”
- ❌ Non garantite metro A, B/B1, C dopo le 24
- ❌ Non garantite corse notturne delle linee di superficie indicate sopra
- ❌ Non garantita la MC8 dopo le 24
Cotral: bus extraurbani e ferrovie
Anche Cotral aderisce alla mobilitazione:
- ✔️ Garantite le corse solo nelle fasce fino alle 8:29 e 17:00–19:59
- ❌ Rischio cancellazioni e attese prolungate nel resto della giornata
- ❌ Forti riduzioni sulle ferrovie Roma Nord e Metromare
Sciopero dei treni FS e Trenitalia
Lo sciopero ferroviario coinvolge:
- Gruppo FS Italiane
- Trenitalia
- Treni regionali, Intercity e Frecce
⏱️ Orari sciopero treni
- Inizio: 21:00 del 27 novembre
- Fine: 21:00 del 28 novembre
Servizi garantiti (solo Trasporto Regionale)
✔️ 6:00–9:00
✔️ 18:00–21:00
Nel resto della giornata:
- ❌ Possibili cancellazioni
- ❌ Limitazioni di percorso
- ❌ Ritardi significativi
Per i treni nazionali (Frecce e Intercity) è attivo un programma minimo di corse garantite.
Biglietterie, parcheggi e bike box
- ❌ Biglietterie fisiche chiuse
- ✔️ Biglietterie online sempre attive
- ✔️ Parcheggi di interscambio aperti
- ❌ Bike box non utilizzabili, tranne nelle stazioni:
- Ionio
- Arco di Travertino
Deposito e ritiro bici possibile solo fuori dalle fasce di sciopero.
Informazioni in tempo reale
Aggiornamenti disponibili su:
- Sito Atac
- Twitter @InfoAtac
- WhatsApp 335.1990679
- Display e annunci a bordo e nelle stazioni
Perché si sciopera: le motivazioni
Richieste dei sindacati
I motivi alla base dello sciopero includono:
USB e CUB chiedono:
- Riconoscimento dello Stato di Palestina
- Stop all’aumento delle spese militari
- Salari più alti e indicizzazione automatica
- Riduzione dell’orario di lavoro
- Pensione minima più alta e ritiro a 62 anni
- Più investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare
- Stop a privatizzazioni e appalti
I sindacati contestano inoltre la politica economica nazionale e l’aumento delle spese militari previste dalla Legge di Bilancio.