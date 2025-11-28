OGGI Venerdì 28 novembre 2025 è un nuovo venerdì nero per i trasporti a Roma. Metro, bus, tram, treni regionali e nazionali sono a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto da Usb, Cub, Sgb e Cobas, con disagi già a partire dalla sera di giovedì 27.

La mobilitazione coinvolge Atac, Cotral, Trenitalia e il Gruppo FS, con pesanti ripercussioni su tutta la città.

Il servizio sarà garantito solo nelle fasce di legge:

Da inizio servizio alle 8:29

Dalle 17:00 alle 19:59

Nel resto della giornata sono previste cancellazioni, interruzioni e forti riduzioni su tutta la rete.

Fasce di garanzia e orari dello sciopero

L’agitazione riguarda:

l’intera rete Atac (metro, bus, tram)

(metro, bus, tram) i bus periferici di Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr

di Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr Cotral (bus extraurbani e ferrovie Roma Nord e Metromare)

(bus extraurbani e ferrovie Roma Nord e Metromare) Treni regionali e nazionali del Gruppo FS e Trenitalia

Servizio garantito

✔️ Inizio servizio → 8:29

✔️ 17:00 → 19:59

Servizio non garantito

❌ 8:30 → 17:00

❌ 20:00 → fine servizio

Fuori da queste fasce la circolazione è fortemente a rischio.

Cosa cambia per metro, bus e tram

Nella notte tra il 27 e 28 novembre

❌ Non garantite le linee bus notturne “n”

le linee bus notturne “n” ✔️ Garantite le linee diurne con corse oltre le 24

le linee diurne con corse oltre le 24 ✔️ Garantite le corse notturne delle linee:

38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 314, 404, 444 (altri esercenti)

le corse notturne delle linee: 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980

Durante la giornata del 28 novembre

Metro A, B/B1, C

❌ Rischio stop fuori dalle fasce garantite

❌ Non garantite le corse dopo mezzanotte

le corse dopo ⚠️ Nelle stazioni aperte non sono garantiti ascensori, scale mobili e montascale

Bus e tram Atac

✔️ Corse garantite fino alle 8:29 e 17:00–19:59

e ❌ Servizio non garantito 8:30–17:00 e 20:00–fine servizio

e ❌ Non garantite le linee diurne che proseguono oltre mezzanotte

❌ Non garantite le corse notturne di:

8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 314, 404, 444

8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980

Linea MC8 Parco di Centocelle–Pantano

❌ Non garantita dalle 21:30

❌ Nessuna corsa dopo le 24

Nella notte tra il 28 e 29 novembre

✔️ Garantite le linee bus notturne “n”

le linee bus notturne “n” ❌ Non garantite metro A, B/B1, C dopo le 24

❌ Non garantite corse notturne delle linee di superficie indicate sopra

❌ Non garantita la MC8 dopo le 24

Cotral: bus extraurbani e ferrovie

Anche Cotral aderisce alla mobilitazione:

✔️ Garantite le corse solo nelle fasce fino alle 8:29 e 17:00–19:59

le corse solo nelle fasce e ❌ Rischio cancellazioni e attese prolungate nel resto della giornata

❌ Forti riduzioni sulle ferrovie Roma Nord e Metromare

Sciopero dei treni FS e Trenitalia

Lo sciopero ferroviario coinvolge:

Gruppo FS Italiane

Trenitalia

Treni regionali, Intercity e Frecce

⏱️ Orari sciopero treni

Inizio: 21:00 del 27 novembre

Fine: 21:00 del 28 novembre

Servizi garantiti (solo Trasporto Regionale)

✔️ 6:00–9:00

✔️ 18:00–21:00

Nel resto della giornata:

❌ Possibili cancellazioni

❌ Limitazioni di percorso

❌ Ritardi significativi

Per i treni nazionali (Frecce e Intercity) è attivo un programma minimo di corse garantite.

Biglietterie, parcheggi e bike box

❌ Biglietterie fisiche chiuse

✔️ Biglietterie online sempre attive

sempre attive ✔️ Parcheggi di interscambio aperti

❌ Bike box non utilizzabili , tranne nelle stazioni: Ionio Arco di Travertino

, tranne nelle stazioni:

Deposito e ritiro bici possibile solo fuori dalle fasce di sciopero.

Informazioni in tempo reale

Aggiornamenti disponibili su:

Sito Atac

Twitter @InfoAtac

WhatsApp 335.1990679

Display e annunci a bordo e nelle stazioni

Perché si sciopera: le motivazioni

Richieste dei sindacati

I motivi alla base dello sciopero includono:

USB e CUB chiedono:

Riconoscimento dello Stato di Palestina

Stop all’aumento delle spese militari

Salari più alti e indicizzazione automatica

Riduzione dell’orario di lavoro

Pensione minima più alta e ritiro a 62 anni

Più investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare

Stop a privatizzazioni e appalti

I sindacati contestano inoltre la politica economica nazionale e l’aumento delle spese militari previste dalla Legge di Bilancio.