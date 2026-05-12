Lunedì nero in arrivo per trasporti e servizi pubblici. Il prossimo 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dal sindacato USB e anche a Roma si temono forti disagi per chi dovrà spostarsi con mezzi pubblici e treni.

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La mobilitazione coinvolgerà diversi settori pubblici e privati e potrebbe avere effetti importanti sulla circolazione ferroviaria, sul trasporto pubblico locale e sui taxi. A rischio quindi metro, autobus, tram e collegamenti ferroviari da e per la Capitale.

Perché è stato proclamato lo sciopero

Secondo quanto comunicato da USB, la protesta è stata indetta contro “la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l’attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici”.

Nel comunicato diffuso dal sindacato si legge che “la guerra entra nelle nostre vite”, con conseguenze dirette su salari, welfare, sanità, scuola e costo della vita.

Tra le richieste avanzate ci sono lo stop agli investimenti nel riarmo e maggiori risorse per servizi pubblici, pensioni, sanità e diritto alla casa.

Treni a rischio dal 17 maggio sera

Lo sciopero nel settore ferroviario potrebbe partire già dalle ore 21 di domenica 17 maggio e terminare alle 20.59 di lunedì 18 maggio.

Durante quella fascia oraria potrebbero verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione dei treni nazionali, regionali e ad alta velocità. Come sempre saranno previste alcune fasce di garanzia, ma l’operatività varierà in base alle adesioni del personale.

Chi dovrà viaggiare da o verso Roma è invitato a controllare gli aggiornamenti ufficiali di Trenitalia e Italo nelle ore precedenti alla partenza.

A Roma possibili disagi per metro, bus e tram

Anche il trasporto pubblico locale potrebbe fermarsi, con modalità differenti da città a città. Nella Capitale eventuali stop di bus, tram e metropolitane dipenderanno dalle adesioni del personale Atac e Roma Tpl.

Al momento non sono ancora state comunicate ufficialmente le fasce di garanzia specifiche per Roma, ma come avviene nei principali scioperi nazionali il servizio potrebbe essere regolare solo nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

Per aggiornamenti in tempo reale sarà possibile consultare Roma Mobilità e ATAC Roma.

Taxi e altri servizi coinvolti

La mobilitazione interesserà anche taxi e trasporto marittimo, con uno stop previsto per l’intera giornata del 18 maggio.

Lo sciopero si inserisce in un mese particolarmente complicato per i trasporti italiani. Nei giorni precedenti sono già stati annunciati disagi nel settore aereo e ferroviario, con il rischio di ripercussioni soprattutto nei grandi nodi come Roma Termini e gli aeroporti della Capitale.