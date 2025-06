Scaletta, emozioni e tutto quello che c’è da sapere sul grande concerto estivo

Il 4 luglio 2025, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana: il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, tappa romana del tour “Hello World”. Un evento che promette di essere molto più di uno show: sarà una vera e propria festa pop, con scenografie immersive, grandi emozioni e una scaletta che mescola successi storici e nuovi brani.

Una band che parla a una generazione

Riccardo Zanotti, insieme a Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini, ha costruito negli anni un linguaggio unico: ironico, diretto, ma anche profondamente emotivo. Canzoni come Giovani Wannabe, Rubami la notte e Ricordi sono ormai inni generazionali, capaci di far ballare e riflettere allo stesso tempo. E ogni concerto diventa un’esperienza collettiva, dove la musica si fonde con storie, immagini e vibrazioni.

Il live: cosa aspettarsi

Il tour Hello World è pensato per grandi palchi e grandi emozioni. Oltre alla potenza musicale, ci saranno momenti narrativi, duetti a sorpresa, intermezzi acustici e trovate scenografiche che promettono di rendere la serata indimenticabile. Secondo chi ha già assistito ad altre tappe, è “un viaggio tra leggerezza e verità, con il cuore sempre in primo piano”.

La scaletta del concerto

Ecco i brani che i fan potranno ascoltare live allo Stadio Olimpico:

Hello World Giovani Wannabe Ringo Starr Romantico ma muori Hold On Ricordi La storia infinita Amaro Bottiglie vuote Alieni Bergamo Scrivile scemo Antartide Coca Zero Lake Washington Boulevard Piccola volpe Islanda Burnout / Tetris / Bagatelle / Your Dog / Scooby Doo Dentista Croazia Verdura / La banalità del mare / Giulia Ridere Migliore Rubami la notte Pastello bianco Titoli di coda

Una scaletta ricchissima, che attraversa tutta la carriera della band, con un crescendo emotivo costruito ad arte per tenere il pubblico sempre coinvolto.

Info pratiche

📍 Dove: Stadio Olimpico, Piazzale del Foro Italico, Roma

📅 Quando: Venerdì 4 luglio 2025

🎟 Biglietti: disponibili su TicketOne

⏰ Consigliato l’arrivo anticipato per evitare code e godersi anche l’apertura con possibili sorprese.