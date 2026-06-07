La scaletta Cremonini del concerto al Circo Massimo di Roma è tra gli argomenti più cercati dai fan del cantautore bolognese. Dopo la data zero di Gorizia, Cesare Cremonini inaugura il suo nuovo tour con due appuntamenti sold out nella capitale. Ecco la probabile setlist della serata e tutte le informazioni sul live.
Cesare Cremonini debutta al Circo Massimo
Parte ufficialmente dal Circo Massimo di Roma il nuovo tour di Cesare Cremonini. Dopo il successo della data zero all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, il cantautore arriva nella capitale per due concerti che hanno registrato il tutto esaurito.
L’artista bolognese continua a confermarsi uno dei nomi più amati della musica italiana, capace di richiamare decine di migliaia di spettatori grazie a un repertorio che attraversa oltre vent’anni di carriera. Tra grandi successi, brani più recenti e omaggi al passato con i Lunapop, il concerto promette di essere un viaggio emozionante nella sua musica.
Scaletta Cremonini: le canzoni del concerto di Roma
La probabile scaletta del concerto è basata su quanto visto durante la data zero del tour. L’ordine dei brani potrebbe subire alcune variazioni nel corso della serata, ma dovrebbe includere i principali successi dell’artista.
Probabile scaletta Cremonini al Circo Massimo
- Alaska Baby
- Dicono di me
- PadreMadre
- Il comico (Sai che risate)
- La ragazza del futuro
- Ora che non ho più te
- La nuova stella di Broadway
- Latin Lover
- Possibili scenari
- Buon viaggio (Share The Love)
- Acrobati
- Vieni a vedere perché
- Le sei e ventisei
- Mondo
- Logico #1
- Grey Goose
- Aurore boreali
- Figlio di un re
- Tie Your Mother Down (cover dei Queen)
- 50 Special
- Nonostante Tutto (Remix)
- San Luca
- Marmellata #25
- Poetica
- Nessuno vuole essere Robin
- Un giorno migliore
I brani più attesi dai fan
Tra le canzoni più attese della serata spiccano “La nuova stella di Broadway”, “Buon viaggio”, “Poetica”, “Logico #1” e “Nessuno vuole essere Robin”, diventate negli anni autentici inni per il pubblico di Cremonini.
Grande entusiasmo anche per “50 Special”, il celebre successo dei Lunapop che continua a essere uno dei momenti più coinvolgenti di ogni concerto. Il finale affidato a “Un giorno migliore” rappresenta invece un tuffo nelle origini artistiche del cantante, capace ancora oggi di emozionare intere generazioni.
Un tour da record
Il tour 2026 conferma l’enorme popolarità di Cesare Cremonini. Dopo aver raccolto numeri straordinari negli stadi negli ultimi anni, il cantante porta il suo spettacolo in alcune delle location più suggestive d’Italia, con concerti che registrano regolarmente il sold out.
L’obiettivo dichiarato dell’artista è trasformare ogni data in un’esperienza collettiva unica, costruita in armonia con il luogo che la ospita e con il pubblico che da anni lo segue con affetto.