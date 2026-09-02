Cesare Cremonini su Rai 1 con il concerto al Circo Massimo: grandi successi, ospiti speciali e una scaletta che ripercorre tutta la sua carriera.

Cesare Cremonini torna protagonista in prima serata con uno degli appuntamenti musicali più attesi di settembre: stasera, mercoledì 2 settembre, Rai 1 porta in tv il grande concerto dell’artista bolognese al Circo Massimo di Roma. Una serata-evento che consentirà di rivivere lo show già visto nella Capitale, tra grandi successi, ospiti speciali e una scaletta che attraversa oltre venticinque anni di carriera. Ma qual è la scaletta?

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Cesare Cremonini al Circo Massimo stasera su Rai 1

L’appuntamento è per stasera, 2 settembre, alle 21:30 su Rai 1, con Roma, baby. Cremonini Live Circo Massimo, lo speciale dedicato al concerto che Cesare Cremonini ha tenuto lo scorso 6 giugno nella Capitale.

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Durerà circa due ore e mezza e alternerà le immagini dal palco a sequenze inedite del backstage, dall’allestimento ai momenti che hanno preceduto e seguito lo spettacolo. Sul palco ci saranno anche Jovanotti, Elisa e Luca Carboni, protagonisti di alcuni dei duetti più attesi della serata.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo

La scaletta del live romano ripercorre alcune delle tappe più importanti della carriera di Cesare Cremonini, con brani storici, successi più recenti e collaborazioni speciali: