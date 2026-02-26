A due passi da San Pietro c’è una Scala Santa segreta: poco conosciuta e lontana dai turisti, è la curiosa “scorciatoia” spirituale romana.

Ma voi lo sapevate che, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro c’è un luogo assai poco conosciuto che custodisce una storia curiosa e profondamente legata alla tradizione popolare romana? Stiamo parlando di una “Scala Santa segreta”, nascosta agli itinerari turistici più battuti, spesso ignorata anche da chi visita abitualmente il Vaticano. Una scalinata carica di simbolismo e devozione che, secondo la tradizione, rappresenta una sorta di “scorciatoia” spirituale per i fedeli.

Roma, la Scala Santa segreta “de li presciolosi”: la sua storia e dove si trova

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Conosciuta in romanesco come la Scala Santa de li presciolosi — ovvero “di chi ha fretta” — questa particolare scalinata si trova presso la Chiesa dei Santi Michele e Magno, nel rione Borgo, a pochi metri dal lato sinistro del colonnato di San Pietro. L’edificio fu fondato nel IX secolo dai Frisoni e faceva parte delle antiche scholae peregrinorum, strutture dedicate all’accoglienza dei pellegrini stranieri diretti alla tomba dell’apostolo Pietro.

La scala, composta da 33 gradini in pietra dura, collega Borgo Santo Spirito con l’interno della chiesa. In passato venne utilizzata come sostituta temporanea della più celebre Scala Santa di San Giovanni in Laterano, acquisendo così un forte valore devozionale. Nel Seicento papa Clemente VIII ne promosse l’abbellimento, consolidandone l’importanza religiosa.

Nonostante la sua storia, la Scala dei presciolosi è rimasta per lungo tempo lontana dai grandi flussi turistici, diventando invece un piccolo segreto tramandato tra i romani. Proprio questa discrezione ha alimentato tradizioni curiose: molti fedeli salivano i 33 gradini in ginocchio non solo per motivi spirituali, ma anche per invocare fortuna, soprattutto una vincita al lotto.

