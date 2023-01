Sarà l’albergo più lussuoso a Roma, ecco dove aprirà

A Roma sta per aprire uno degli alberghi più lussuosi della Capitale? L'inaugurazione è prevista entro il 2023: tutti i dettagli

A Roma sta per essere inaugurato un albergo super lussuoso dell’azienda Bulgari. L’apertura è prevista entro il 2023 e prenderà il nome di Bulgari Hotel Roma. Sono in corso i lavori di rifinitura della struttura affinché tutto sia al posto giusto per l’evento dell’anno.

L’edificio si troverà nella centrale piazza Augusto Imperatore, a pochi passi da via del Corso e via del Babuino, nei pressi della storica boutique Bulgari di via Condotti.

Roma albergo Bulgari: tutti i dettagli sull’hotel

Il Bulgari Hotel Roma avrà a disposizione più di 114 camere, la maggior parte saranno suite. Al suo interno, inoltre, ci sarà un ristorante curato dallo chef stellato Niko Romito ed un bar stile Bulgari. Sia il ristorante sia il bar saranno situati all’ultimo piano dell’albergo così da garantire una vista mozzafiato della Città.

L’albergo è un edificio di proprietà di Edizione Property. E’ un palazzo costruito tra il 1936 e il 1938 ed è stato progettato dall’architetto Vittorio Ballio Morpurgo. Si tratta di una costruzione in stile razionalista, già sede storica dell’Inps, che si affaccia su una delle zone più belle della Capitale caratterizzate da due dei monumenti più iconici di Roma: l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto.

Entrando nel dettaglio, al Bulgari Hotel Roma non mancheranno servizi come la spa di 1.000 metri quadrati con piscina indoor, palestra tecnologica e spazi per eventi.

Inoltre, l’albergo disporrà di una biblioteca contenente una collezione di preziosi volumi dedicati al mondo della gioielleria. A tale meraviglia potranno accedere sia gli ospiti della struttura sia i visitatori esterni su appuntamento.

L’albergo di Roma non è il primo della catena Bulgari. Anche Milano ospita il Bulgari Hotel ed anche nella città della moda non mancano eleganza e lusso.

FOTO: SHUTTERSTOCK