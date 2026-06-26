Il 29 giugno 2026 Roma festeggia i patroni Pietro e Paolo con solenni messe a San Pietro e al Pantheon, i cammini storici “Quo Vadis” e la tradizionale Infiorata in Via della Conciliazione. Un evento diffuso che unisce fede, arte e tradizioni millenarie nel cuore della Capitale.

Lunedì 29 giugno 2026, Roma si ferma per celebrare i suoi patroni, i Santi Pietro e Paolo. Considerati i veri fondatori della nuova Roma cristiana, i due apostoli vengono omaggiati con un ricco programma di iniziative diffuse. Tra solenni celebrazioni religiose, eventi culturali e tradizioni secolari, i luoghi più iconici della Capitale si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto capace di raccontare una storia millenaria fatta di spiritualità e indicibile bellezza.

I grandi appuntamenti liturgici

Il cuore delle celebrazioni religiose batterà, come da tradizione, nei luoghi simbolo della cristianità. I momenti centrali della giornata prevedono:

Ore 09:30, Basilica di San Pietro: Presso la Cappella Papale, si terrà la Santa Messa solenne con la benedizione e l’imposizione dei Palli ai nuovi Arcivescovi Metropoliti, un rito antico che simboleggia l’unione tra il Pontefice e le sedi locali.

Presso la Cappella Papale, si terrà la Santa Messa solenne con la benedizione e l’imposizione dei Palli ai nuovi Arcivescovi Metropoliti, un rito antico che simboleggia l’unione tra il Pontefice e le sedi locali. Ore 10:30, Pantheon (Basilica di Santa Maria ad Martyres): Verrà celebrata la messa per i Santi Pietro e Paolo con la concessione dell’Indulgenza. Un’occasione unica per vivere la sacralità della festa dentro quello che lo scrittore francese Stendhal definì “Il più bel resto dell’antichità romana”.

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“Quo Vadis”: un cammino nella storia dei due Apostoli

Tra gli eventi più suggestivi di quest’anno spicca Quo Vadis, un cammino-evento che si snoda lungo due itinerari storici: “la Via di Paolo” e “la Via di Pietro”. I pellegrini e i visitatori potranno ripercorrere le tappe fondamentali della presenza dei due santi nell’Urbe, toccando monumenti dal valore inestimabile come:

Il Carcere Mamertino e la Basilica di Santa Pudenziana;

San Pietro in Vincoli e Santa Francesca Romana;

San Sebastiano e la Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Tutti i percorsi convergeranno infine verso la spettacolare cornice di Piazza San Pietro.

I riti secolari e la storica Infiorata

Quella dei Santi Pietro e Paolo è una delle feste più antiche dell’anno liturgico e, nel corso dei secoli, ha sempre mantenuto un carattere scenografico e profondamente radicato nel tessuto romano. Anche quest’anno si rinnoveranno i riti più amati: