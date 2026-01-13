Il 17 gennaio Roma celebra Sant’Antonio Abate: una giornata di devozione, simboli antichi e riti secolari che uniscono fede, folklore e tradizione.

Il 17 gennaio è una giornata importantissima per Roma si risveglia avvolta da un’atmosfera antica, fatta di devozione popolare, simboli arcaici e gesti che si ripetono da secoli: è il giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, figura centrale dell’immaginario religioso e contadino, capace ancora oggi di unire sacro e quotidiano. In città, la sua festa diventa ancora oggi un racconto collettivo all’interno del quale si intrecciano fede, folklore e tradizione, trasformando chiese e piazze in luoghi di memoria viva.

Sant’Antonio Abate a Roma: il culto del Santo il 17 gennaio di ogni anno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sant’Antonio Abate è da sempre associato al fuoco purificatore e alla protezione degli animali domestici. Secondo la tradizione, il 17 gennaio rappresenta simbolicamente la fine dell’inverno più duro e l’inizio di un nuovo ciclo agricolo. Non a caso, il santo è invocato contro le malattie e come custode delle stalle.

A Roma questa devozione si traduce in riti che risalgono al tempo che fu, come l’accensione dei falò simbolici e la benedizione degli animali, che richiama famiglie, allevatori e semplici curiosi, uniti da un gesto carico di significato.

Già nel ‘400, sul sagrato della chiesa dell’Esquilino, si svolgeva la tradizionale “benedizione degli animali”, di fronte alla quale rimase incantate anche Goethe. Agli inizi del ventesimo secolo, per problemi di traffico, la cerimonia venne tuttavia dirottata sulla scalinata della vicina chiesa di Sant’Eusebio, a pochi passi da piazza Vittorio, dove si svolge tuttora seppure in forma ridotta, dove cavalli, cani, gatti e altri animali vengono accompagnati.

Tuttavia, è un rito che resiste al tempo, capace di adattarsi alla città moderna senza perdere la sua forza simbolica. Per un giorno, Roma rallenta e si lascia attraversare da una tradizione che parla di senso di comunità, rispetto per la natura e continuità tra passato e presente.

Photo Credits: Shutterstock