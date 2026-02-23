Roma si prende la scena al Festival di Sanremo 2026. Tra ritorni attesissimi e nuove consacrazioni, la Capitale sarà una delle città più rappresentate sul palco dell’Ariston nella 76esima edizione della kermesse canora più amata d’Italia.

I romani in gara a Sanremo 2026

Sono diversi gli artisti legati alla Capitale che saliranno sul palco dell’Ariston, portando con sé storie, stili e percorsi musicali molto diversi.

Tra i nomi più attesi c’è Tommaso Paradiso, romano doc e grande tifoso della Lazio, pronto a tornare a Sanremo dopo l’uscita del suo nuovo album. Con lui anche Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, già vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI, tra i simboli della nuova scena cantautorale romana.

Spazio poi a Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci, già protagonista a Sanremo in coppia con Donatella Rettore, e a Leo Gassmann, che nel 2020 ha già trionfato tra le Nuove Proposte con “Vai bene così”.

Tra le voci femminili romane spicca anche Mara Sattei, romana e cresciuta tra Roma e Fiumicino, ormai presenza fissa del pop italiano contemporaneo.

Grande curiosità infine per Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi, annunciato ufficialmente tra i Big. La sua partecipazione arriva al culmine di un periodo di fortissima esposizione mediatica, iniziato con il successo del singolo Non è mica te e proseguito con l’album Amarsi è la rivoluzione. Per lui, Sanremo rappresenta una vera e propria consacrazione nazionale.

La presenza massiccia di artisti romani conferma ancora una volta il ruolo centrale della Capitale nel panorama musicale italiano. Tra pop, indie e cantautorato, Roma si presenta a Sanremo 2026 con una squadra ampia e trasversale, pronta a lasciare il segno.

Sanremo 2026, elenco cantanti in gara e i titoli delle canzoni

Arisa – “Magica favola”

Bambole di Pezza – “Resta con me”

Chiello – “Ti penso sempre”

Dargen D’Amico – “Ai ai”

Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Fedez & Masini – “Male necessario”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Fulminacci – “Stupida sfortuna”

J-Ax – “Italia starter pack”

LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

Leo Gassmann – “Naturale”

Levante – “Sei tu”

Luchè – “Labirinto”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Nayt – “Prima che”

Patty Pravo – “Opera”

Raf – “Ora e per sempre”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Samurai Jay – “Ossessione”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Serena Brancale – “Qui con me”

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Sanremo 2026, le cover e i duetti

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”

Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

Francesco Renga con Giusy Ferreri –”Ragazzo solo, ragazza sola”

Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

Levante con Gaia – “I maschi”

Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”

Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

Raf con i The Kolors – “The riddle”

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”