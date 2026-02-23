Roma si prende la scena al Festival di Sanremo 2026. Tra ritorni attesissimi e nuove consacrazioni, la Capitale sarà una delle città più rappresentate sul palco dell’Ariston nella 76esima edizione della kermesse canora più amata d’Italia.
I romani in gara a Sanremo 2026
Sono diversi gli artisti legati alla Capitale che saliranno sul palco dell’Ariston, portando con sé storie, stili e percorsi musicali molto diversi.
Tra i nomi più attesi c’è Tommaso Paradiso, romano doc e grande tifoso della Lazio, pronto a tornare a Sanremo dopo l’uscita del suo nuovo album. Con lui anche Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, già vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI, tra i simboli della nuova scena cantautorale romana.
Spazio poi a Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci, già protagonista a Sanremo in coppia con Donatella Rettore, e a Leo Gassmann, che nel 2020 ha già trionfato tra le Nuove Proposte con “Vai bene così”.
Tra le voci femminili romane spicca anche Mara Sattei, romana e cresciuta tra Roma e Fiumicino, ormai presenza fissa del pop italiano contemporaneo.
Grande curiosità infine per Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi, annunciato ufficialmente tra i Big. La sua partecipazione arriva al culmine di un periodo di fortissima esposizione mediatica, iniziato con il successo del singolo Non è mica te e proseguito con l’album Amarsi è la rivoluzione. Per lui, Sanremo rappresenta una vera e propria consacrazione nazionale.
La presenza massiccia di artisti romani conferma ancora una volta il ruolo centrale della Capitale nel panorama musicale italiano. Tra pop, indie e cantautorato, Roma si presenta a Sanremo 2026 con una squadra ampia e trasversale, pronta a lasciare il segno.
Sanremo 2026, elenco cantanti in gara e i titoli delle canzoni
Arisa – “Magica favola”
Bambole di Pezza – “Resta con me”
Chiello – “Ti penso sempre”
Dargen D’Amico – “Ai ai”
Ditonellapiaga – “Che fastidio!”
Eddie Brock – “Avvoltoi”
Elettra Lamborghini – “Voilà”
Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
Ermal Meta – “Stella stellina”
Fedez & Masini – “Male necessario”
Francesco Renga – “Il meglio di me”
Fulminacci – “Stupida sfortuna”
J-Ax – “Italia starter pack”
LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”
Leo Gassmann – “Naturale”
Levante – “Sei tu”
Luchè – “Labirinto”
Malika Ayane – “Animali notturni”
Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”
Michele Bravi – “Prima o poi”
Nayt – “Prima che”
Patty Pravo – “Opera”
Raf – “Ora e per sempre”
Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
Samurai Jay – “Ossessione”
Sayf – “Tu mi piaci tanto”
Serena Brancale – “Qui con me”
Tommaso Paradiso – “I romantici”
Tredici Pietro – “Uomo che cade”
Sanremo 2026, le cover e i duetti
Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”
Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”
Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”
Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”
Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”
Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”
Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”
Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”
Francesco Renga con Giusy Ferreri –”Ragazzo solo, ragazza sola”
Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”
J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”
Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”
Levante con Gaia – “I maschi”
Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”
Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”
Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”
Raf con i The Kolors – “The riddle”
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”
Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”