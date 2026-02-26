Seconda serata di Sanremo 2026, una battuta di Carlo Conti sul Teatro Olimpico accende i social: semplice ironia o riferimento a Petrecca?

Ogni momento del Festival di Sanremo 2026 finisce sotto i riflettori e poco importa se a regalare degli episodi destinati a far discutere siano gli ospiti, i cantanti o addirittura il conduttore. Durante la seconda serata della kermesse, una battuta sul Teatro Olimpico di Roma pronunciata da Carlo Conti ha infatti immediatamente acceso il dibattito tra pubblico e social. Anche se possiamo dire che il direttore artistico del Festival abbia pronunciato una frase apparentemente innocua, a molti è sembrata essere un riferimento preciso a un episodio recente che ha fatto già la storia del mondo della tv.

La battuta di Carlo Conti sul Teatro Olimpico: riferimento alla gaffe delle Olimpiadi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la seconda serata del Festival, il 25 febbraio, Lillo stava comicamente cercando con esitazione di introdurre il prossimo artista in gara, come a voler cercare le parole giuste per dire “Teatro Ariston”. Lì, Carlo Conti è intervenuto ironicamente chiedendo: “Ma dove si deve esibire? Al Teatro Olimpico?”.

LEGGI ANCHE: — “La moda di Milano che fastidio”: coincidenza o frecciata (voluta?) di Ditonellapiaga proprio mentre parte la Milano Fashion Week

La battuta, per quanto scherzosa, è stata letta da Striscia la Notizia come una frecciata indiretta proprio ad una celebre gaffe alla quale abbiamo assistito durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Vi ricorderete infatti che, in quella occasione, il giornalista Rai Paolo Petrecca commise una gaffe diventata rapidamente virale, dato che mentre l’evento si stava svolgendo allo stadio San Siro di Milano, lui parlò di “Stadio Olimpico”. Quella telecronaca, aveva generato una valanga di ironie online e meme, portando alla fine alle dimissioni di Petrecca.

Ora, resta quindi il dubbio: quello di Carlo Conti a Sanremo è stato un lapsus spontaneo o una battuta volutamente costruita? Il riferimento sembra troppo specifico per essere casuale… ma quale sarà la verità?

Photo Credits: Shutterstock