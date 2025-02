Siete pronti per Sanremo 2025? Ecco chi sono i cantanti romani che si esibiranno all’Ariston: tutti i dettagli

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo e gli italiani sono pronti a scommettere sul vincitore e sui vari colpi di scena e sorprese all’Ariston. Trenta cantanti in gara presenteranno inediti per poi duettare nella serata delle cover. Non mancheranno ospiti e premiazioni varie. Carlo Conti come direttore artistico, scopriamo chi sono i cantanti romani che scenderanno le scale più ambite di sempre.

Sanremo 2025 cantanti romani della 75° edizione

I romani che si esibiranno sul palco dell’Ariston sono molti: Achille Lauro con “Incoscienti giovani“, Elodie con “Dimenticarsi alle 7″, Giorgia con “La cura per me“, Noemi con “Se t’innamori muori”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola” e Tony Effe con “Damme ‘na mano”.

Leggi anche: — Tony Effe, la provocazione nei confronti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Oltre ai partecipanti, non mancheranno ospiti originari di Roma. Nella serata di mercoledì 12 febbraio il direttore artistico Carlo Conti, sarà Damiano David, ex leader Maneskin, che proprio qualche anno fa ha esordito a Sanremo, vincendo la gara con il suo gruppo.

E poi ancora, si esibirà all’Ariston Antonello Venditti che per l’occasione riceverà il premio alla carriera.

Duetti romani alla kermesse

La Città Eterna sarà una vera protagonista della 75° esima edizione del Festival visto che nella serata delle cover si esibiranno tanti duetti romani come Achille Lauro ed Elodie che si esibiranno, nella quarta serata in “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè.

Poi ancora, tutti sono in attesa del duetto di Noemi e Tony Effe che canteranno il brano di Franco Califano “Tutto il resto è noia”.

Ci saranno poi Giorgia e Annalisa in “Skyfall” di Adel, Simone Cristicchi e Amara in “La cura” di Franco Battiato. E per finire Ditonellapiaga canterà con Willie Peyote e i Tiromancino “Un tempo piccolo” di Franco Califano.

(KIKA)

FOTO: SHUTTERSTOCK e @KIKAPRESS