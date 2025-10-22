Al MAXXI di Roma arriva la mostra “Sandokan – Dentro la serie”: un viaggio immersivo tra set, costumi e il leggendario Praho dei pirati.

Al MAXXI di Roma arriva un’esperienza unica e immersiva con la mostra “Sandokan – Dentro la serie”. Si tratta di un percorso che accompagna il pubblico alla scoperta del mondo della nuova serie Rai dedicata all’eroe di Salgari interpretato da Can Yaman, tra costumi originali, set ricreati e il leggendario veliero dei pirati di Mompracem.

Leggi anche: — Chris Soal al MAXXI: da semplici oggetti di scarto a opere d’arte che si rigenerano. La mostra gratuita a Roma che trasforma la percezione

Roma, la mostra ‘Sandokan – dentro la serie’ è un viaggio nel cuore della leggenda

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fino al 26 ottobre, nella piazza del MAXXI e nella sala Graziella Lonardi Buontempo, la mostra gratuita “Sandokan – Dentro la serie” permette di esplorare i segreti produttivi e creativi del kolossal con Can Yaman, in onda su Rai1 dal 1° dicembre e successivamente su Disney+.

Il percorso inizia con l’imponente Praho, la nave simbolo dei pirati, ricostruita a grandezza naturale. Accanto, sono state collocate le teche con abiti e oggetti di scena originali che rivelano la cura con cui è stato ricreato il mondo della Tigre della Malesia. I visitatori possono poi entrare in micromondi tematici, tra bozzetti, suoni tropicali e proiezioni avvolgenti.

La seconda parte dell’esposizione svela il making of della serie: un video installativo racconta il lavoro dietro le quinte, dalle spettacolari riprese nelle location italiane – tra Calabria, Toscana e Castelli Romani – fino all’uso del Ledwall a 360°, una tecnologia che ha permesso di fondere paesaggi reali e virtuali.

L’eroe interpretato da Can Yaman è un Sandokan più umano e introspettivo, “un eroe in evoluzione alla scoperta di sé stesso”, come ha raccontato l’attore alla Festa del Cinema di Roma. La mostra ne restituisce tutta la potenza visiva, trasformando la mitologia salgariana in un’esperienza multisensoriale dove il visitatore, più che spettatore, diventa parte della leggenda.

Photo Credits: Shutterstock