A San Valentino, a Roma l’amore viene messo alla prova: a Piazza Navona una leggenda racconta di una fontana capace di spezzare i cuori.

San Valentino è alle porte e, soprattutto, a Roma non è fatto solo di cene romantiche e passeggiate mano nella mano: c’è anche un luogo dove l’amore, secondo la tradizione popolare, viene messo alla prova, ed è Piazza Navona. Ma come può uno dei salotti più affascinanti della città, nel giorno degli innamorati, diventare il centro di una leggenda nella quale si parla addirittura di una maledizione?

La leggenda della Fontana dei Quattro Fiumi: cosa succede a Piazza Navona a San Valentino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al centro della piazza sorge la celebre Fontana dei Quattro Fiumi, capolavoro barocco realizzato nel 1651 da Gian Lorenzo Bernini. Secondo una leggenda tramandata nei secoli, le coppie che compiono un giro intorno alla fontana in senso antiorario sono destinate a lasciarsi entro sei giorni.

La storia narra di una strega che, per invidia o vendetta, avrebbe lanciato una maledizione proprio contro gli innamorati, scegliendo questo monumento come fulcro del suo incantesimo. Da allora, il semplice gesto di camminare intorno alla fontana è diventato, per molti, un rituale carico di significato.

Sarà una suggestione alimentata dal fascino di Roma e dal mistero che tante volte sa trasmettere, ma la “maledizione degli amanti” è ancora oggi ben viva e radicata nell’anima della città. Piazza Navona, costruita sulle rovine dello stadio di Domiziano, è da sempre considerata un luogo denso di energie contrastanti, dove sacro e profano si intrecciano, e dove una maledizione può essere presa molto seriamente. Non a caso, sono tanti gli innamorati che ancora oggi scelgono di passeggiare intorno alla fontana in senso orario, proprio per non sfidare il destino.

Photo Credits: Shutterstock