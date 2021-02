San Valentino, il delivery d’autore a Roma

I menu speciali per la sera del 14 febbraio in consegna con Moovenda Fusion, tradizionale, gourmet o… pizza? Coi ristoranti chiusi la sera, ci pensa […]

Fusion, tradizionale, gourmet o… pizza? Coi ristoranti chiusi la sera, ci pensa Moovenda a portare a casa la cena giusta per festeggiare col proprio partner.

Del menu di Franceschetta58, l’osteria modenese del Gruppo Francescana dello chef Massimo Bottura fanno parte carpaccio di cernia, fusilli con cozze, cime di rapa, bergamotto e pane croccante, oltre a un secondo e a un dolce, ma per chi preferisce un pasto fusion, giapponese con dettagli di gusto tutti italiani, c’è Sushisen, considerato uno tra i migliori ristoranti asiatici in Italia: insieme a bastoncini decorati, a tovagliette, a candele, petali di rosa freschi e playlist Spotify, a casa arrivano portate come la tartare di salmone norvegese con polvere disidratata di shoyu artigianale di Kawajima, mandarino kumquat, 10 spezie Jyumi, zenzero, cioccolato di Modica 100% e oro puro edule o come l’astice canadese al miso vegetale con gambero rosso, nocciole, crema di riccio di mare, fiori eduli e tartufo nero pregiato umbro.

Per chi ama i sapori latino-americani, Reserva propone tacos de cerdo e de camarones, oltre a tartare di spigola, a ricciola con salsa di patate e alla mousse di maracujà, il frutto della passione.

Il ristorante trasteverino Eggs, dedicato alla uova, propone rosa di salmone all’anice, tartare di fassona, acciughe imbottite, ma anche la carbonara classica e la quaglia “in amore”. E — perché no? — Moovenda propone anche una cena a base di pizza, per chi preferisce un pasto meno impegnativo ma altrettanto gustoso: da inFucina arrivano a casa quattro tonde, dalla classica margherita a quela con calamaretti di paranza e vellutata di broccolo romano con pancetta senese bio, passando per altri due gusti.