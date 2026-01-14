Il 14 febbraio 2026 si avvicina e Roma si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di emozioni, sapori e benessere per celebrare l’amore. Per chi vuole sorprendere il proprio lui con un regalo originale — oltre ai soliti fiori o cioccolatini — abbiamo raccolto idee regalo, ristoranti con menù dedicati e centri SPA perfetti per una fuga di coppia nella Capitale.

1. Regali per lui che lasciano il segno

Quest’anno punta su esperienze indimenticabili invece dei regali tradizionali: un’attività insieme crea ricordi che resteranno per sempre.

Idee regalo originali:

Esperienze uniche a Roma: lezioni di volo, tour culturali nei segreti della città, o visite guidate per due.

Cena speciale in città: voucher per una cena gourmet a lume di candela

Weekend romantico: soggiorno con cena e degustazioni nei dintorni della Capitale.

Chef a casa: personal chef che cucina solo per voi (carne o pesce secondo i gusti)

Degustazioni e trattamenti: massaggi di coppia o percorsi benessere per staccare dalla routine.

Regalare un’esperienza piuttosto che un oggetto è sempre più apprezzato: parla di tempo condiviso e pensiero autentico.

2. Menù romantici a Roma per San Valentino

Per chi invece vuole puntare su una cena indimenticabile, molti ristoranti della Capitale propongono menu speciali per la serata dell’amore

Ristoranti con piatti tematici e abbinamenti di vini, dove ogni portata racconta un’emozione.

Menu studiati per stimolare i sensi con sapori delicati e raffinati — perfetti da gustare insieme.

Possibilità di abbinare pairing di vini e bollicine per rendere la serata ancora più speciale.

Consiglio: prenotare con anticipo è fondamentale — molti ristoranti per San Valentino si riempiono velocemente!

3. SPA e momenti di relax di coppia a Roma

Regalare (o regalarsi) un momento di relax totale in una SPA di qualità è uno dei modi migliori per festeggiare insieme e creare un’esperienza davvero speciale.

Ecco alcune delle SPA romane più romantiche dove prenotare trattamenti, percorsi benessere o massaggi di coppia

Top SPA a Roma per San Valentino

Artemís Spa – Elegante SPA in centro con percorsi acqua e trattamenti romantici.

– Elegante SPA in centro con percorsi acqua e trattamenti romantici. Terme di Trastevere – Centro benessere nel cuore di Trastevere perfetto per coppie.

– Centro benessere nel cuore di Trastevere perfetto per coppie. Thalea SPA Palazzo Montemartini – Lusso e relax ai piedi della stazione Termini.

– Lusso e relax ai piedi della stazione Termini. V SPA Roma – Oasi di tranquillità per momenti intimi e trattamenti wellness.

– Oasi di tranquillità per momenti intimi e trattamenti wellness. De La Ville Spa – Elegante spa hotel vicino a Via Sistina, perfetta per un pacchetto completo.

– Elegante spa hotel vicino a Via Sistina, perfetta per un pacchetto completo. Doma Luxury Spa – Centro benessere vicino a Piazza Navona.

– Centro benessere vicino a Piazza Navona. St. Peter’s Spa e LIVIA Wellness & SPA – Wellness center ideali per massaggi di coppia.

e – Wellness center ideali per massaggi di coppia. QC Grand Hotel Roma & Six Senses Rome – Opzioni di lusso con percorsi termali e spa day completi.

Molti di questi centri offrono pacchetti speciali per coppie con massaggi, percorsi benessere e momenti romantici, perfetti per rendere il 14 febbraio davvero memorabile

4. Consigli per renderlo speciale

Prenota in anticipo ristorante e SPA: a Roma è una delle serate più richieste dell’anno.

ristorante e SPA: a Roma è una delle serate più richieste dell’anno. Combina esperienze : cena + spa + piccolo regalo personale (profumo, gadget, esperienza) per un effetto wow.

: cena + spa + piccolo regalo personale (profumo, gadget, esperienza) per un effetto wow. Personalizza il regalo con un biglietto scritto a mano o una piccola sorpresa pensata solo per lui.

San Valentino 2026 a Roma è l’occasione perfetta per uscire dagli schemi: con un mix di esperienze uniche, sapori indimenticabili e momenti di relax totale, la città eterna diventa lo scenario ideale per celebrare l’amore.