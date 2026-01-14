Il 14 febbraio 2026 si avvicina e Roma si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di emozioni, sapori e benessere per celebrare l’amore. Per chi vuole sorprendere il proprio lui con un regalo originale — oltre ai soliti fiori o cioccolatini — abbiamo raccolto idee regalo, ristoranti con menù dedicati e centri SPA perfetti per una fuga di coppia nella Capitale.
1. Regali per lui che lasciano il segno
Quest’anno punta su esperienze indimenticabili invece dei regali tradizionali: un’attività insieme crea ricordi che resteranno per sempre.
Idee regalo originali:
Esperienze uniche a Roma: lezioni di volo, tour culturali nei segreti della città, o visite guidate per due.
Cena speciale in città: voucher per una cena gourmet a lume di candela
Weekend romantico: soggiorno con cena e degustazioni nei dintorni della Capitale.
Chef a casa: personal chef che cucina solo per voi (carne o pesce secondo i gusti)
Degustazioni e trattamenti: massaggi di coppia o percorsi benessere per staccare dalla routine.
Regalare un’esperienza piuttosto che un oggetto è sempre più apprezzato: parla di tempo condiviso e pensiero autentico.
2. Menù romantici a Roma per San Valentino
Per chi invece vuole puntare su una cena indimenticabile, molti ristoranti della Capitale propongono menu speciali per la serata dell’amore
Ristoranti con piatti tematici e abbinamenti di vini, dove ogni portata racconta un’emozione.
Menu studiati per stimolare i sensi con sapori delicati e raffinati — perfetti da gustare insieme.
Possibilità di abbinare pairing di vini e bollicine per rendere la serata ancora più speciale.
Consiglio: prenotare con anticipo è fondamentale — molti ristoranti per San Valentino si riempiono velocemente!
3. SPA e momenti di relax di coppia a Roma
Regalare (o regalarsi) un momento di relax totale in una SPA di qualità è uno dei modi migliori per festeggiare insieme e creare un’esperienza davvero speciale.
Ecco alcune delle SPA romane più romantiche dove prenotare trattamenti, percorsi benessere o massaggi di coppia
Top SPA a Roma per San Valentino
- Artemís Spa – Elegante SPA in centro con percorsi acqua e trattamenti romantici.
- Terme di Trastevere – Centro benessere nel cuore di Trastevere perfetto per coppie.
- Thalea SPA Palazzo Montemartini – Lusso e relax ai piedi della stazione Termini.
- V SPA Roma – Oasi di tranquillità per momenti intimi e trattamenti wellness.
- De La Ville Spa – Elegante spa hotel vicino a Via Sistina, perfetta per un pacchetto completo.
- Doma Luxury Spa – Centro benessere vicino a Piazza Navona.
- St. Peter’s Spa e LIVIA Wellness & SPA – Wellness center ideali per massaggi di coppia.
- QC Grand Hotel Roma & Six Senses Rome – Opzioni di lusso con percorsi termali e spa day completi.
Molti di questi centri offrono pacchetti speciali per coppie con massaggi, percorsi benessere e momenti romantici, perfetti per rendere il 14 febbraio davvero memorabile
4. Consigli per renderlo speciale
- Prenota in anticipo ristorante e SPA: a Roma è una delle serate più richieste dell’anno.
- Combina esperienze: cena + spa + piccolo regalo personale (profumo, gadget, esperienza) per un effetto wow.
- Personalizza il regalo con un biglietto scritto a mano o una piccola sorpresa pensata solo per lui.
San Valentino 2026 a Roma è l’occasione perfetta per uscire dagli schemi: con un mix di esperienze uniche, sapori indimenticabili e momenti di relax totale, la città eterna diventa lo scenario ideale per celebrare l’amore.