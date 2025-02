Avete deciso dove trascorrere San Valentino? Ecco alcuni eventi a Roma, tutti i dettagli da non perdere per vivere una giornata romantica

Sta per arrivare San Valentino e ancora non avete deciso cosa fare con il proprio partner? Niente panico, di seguito una serie di appuntamenti o eventi speciali per l’occasione da non perdere e accessibili a tutti che andranno ad animare Roma nella giornata del 14 febbraio 2025.

Cosa fare a San Valentino a Roma

Avete mai pensato di trascorrere qualche ora nel giorno di San Valentino ad un evento davvero speciale? Euphoria a La Nuvola a Roma è l’occasione giusta per farlo con un biglietto open scontato del 20%. Art is in the Air è una mostra inedita in prima mondiale, con il patrocinio del Comune di Roma e del MiC – Ministero della Cultura, che presenta 20 opere monumentali e interattive dedicate all’espressione di questa emozione attraverso l’arte.

Che ne dite, invece, di Color Hotel a Fiumicino, per un’ora di puro divertimento. Si tratta di una mostra interattiva permanente composta da 11 sale tematiche che prende le sembianze di un hotel incantevole! L’evento è ospitato negli spazi di The Wow Side Shopping Centre (ex Parco Leonardo) a Fiumicino.

Per i più romantici immancabile è un appuntamento alla terrazza Panoramica dall’Altare della Patria per ammirare un panorama davvero mozzafiato e un ottimo aperitivo.

Infine, un’alternativa potrebbe essere una passeggiata alla Garbatella, in particolare alla scalinata degli innamorati. Si tratta di un vero e proprio percorso che inizia da Piazza Benedetto Brin, più comunemente detto “er pincetto” per richiamare il Pincio a Villa Borghese, un posto molto romantico dal momento che regala una vista panoramica incredibile su tutta la città ed uno scorcio unico. Da Piazza Benedetto Brin si attraversa un arco ed è lì che inizia la vera passeggiata fatta di viuzze e viali romantici, scorci antichi e alberi maestosi tutt’attorno.

FOTO: SHUTTERSTOCK E @lux eventi