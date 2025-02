Roma si prepara ad accogliere la festa degli innamorati con una miriade di proposte culinarie per rendere indimenticabile la serata di San Valentino.

Ristoranti storici, trattorie tipiche e locali alla moda si sfidano a colpi di menù speciali e atmosfere suggestive, per un San Valentino da sogno.

I ristoranti, menu e prezzi da non lasciarsi scappare per il 14 Febbraio 2025

SBRACIO (Marconi)

Sbracio non è solo un ristorante, è una storia di amore per la cucina, per il fuoco e per il territorio. La filosofia del ristorante si fonda sull’uso di ingredienti genuini, il calore della brace e l’esperienza dei suoi due fondatori Francesco Formicola e Andrea Cavallaro: “Facciamo della cottura su brace viva la nostra essenza. Il fumo, il fuoco vivo, quella sensazione un po’ primordiale di quando si mangia qualcosa che ha quelle nuance di legno, è stata una chiave di lettura di una cucina genuina e vera che da sempre ha accomunato la nostra visione” dichiarano Francesco e Andrea. Un luogo informale di 130 mq per 40 posti e una futura espansione all’esterno, che punta a sorprendere e coccolare i clienti con piatti pieni di sostanza e di passione senza mai rinunciare alla qualità e alla tecnica.



Per la serata di San Valentino, Sbracio propone un percorso degustazione creato ad hoc. Si inizia con Il crudo e la brace: tre assaggi dal mare composti da carpaccio di gambero, maionese di polpo e chutney di pomodoro arrosto; calamaro, rucola e katsuobushi (tonnetto affumicato); ricciola frollata, avocado alla brace e salsa ponzu. La cena degli innamorati prosegue con gyoza di maialino iberico e crudo di mazzancolla e agnello e carciofi alla brace, millefoglie di patate. Conclude la degustazione la torta fondente al cioccolato, caramello salato e gelato alla panna.

Costo degustazione 70 euro bevande escluse. Menu alla carta sempre disponibile.

Contatti

Sbracio

Via Enrico Fermi, 142 – Roma

Tel: 06 45544466

www.sbracio.it

Facebook: Sbracio

Instagram: sbracioroma



DAO CHINESE BISTROT (Piazza Bologna)

Dao Chinese Bistrot, il format di Jianguo Shu dedicato alla cucina tradizionale cinese nel centro di Piazza Bologna a Roma, strizza l’occhio ai giovani e propone per la sera di San Valentino un menu tutto da condividere.

Per iniziare il benvenuto con un fritto misto di toast di gamberi con semi di sesamo, involtino di salmone e le nuvolette di gamberi. Si prosegue con quattro assaggi di ravioli fatti in casa e ravioli di frutti di mare saltati con verdure e pancetta. Godurioso il riso saltato con gamberi, pancetta e verdurine; gustosi i gamberi saltati al curry con patate, peperoni, cipolla e carote; saporito il maiale croccante in agrodolce. A chiudere dolce di riso cotto al vapore ripieno di crema alla nocciola.

Costo a persona 35 euro bevande escluse.

Contatti

Dao Chinese Bistrot

Via Ogliastra, 10 – Roma

3892534290

info@daobistrot.it

www.daobistrot.it

Facebook: @daobistrot

Instragram: @daobistrot

EATALY ROMA (Ostiense)

L’amore passa anche dalla tavola e Eataly ha pensato a tante proposte per festeggiare San Valentino con gusto.



Il Cuore Eataly

Il regalo perfetto da donare a chi vuoi bene è sicuramente il Cuore di cioccolato firmato Eataly, proposto in un elegante astuccio nelle tonalità del rosso.

Il Cuore Eataly è perfetto per dire “ti voglio bene” in occasione della festa dell’amore per eccellenza ma anche per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Un cioccolato al latte in cui il puro e inconfondibile gusto di cacao viene esaltato dalla dolcezza delle morbide note del latte.

Il Cuore Eataly è sempre presente nella selezione del Mercato di Eataly, da regalare e regalarsi ogni volta che vogliamo dire “ti voglio bene” e lanciare un messaggio d’affetto. È proposto al pubblico al prezzo di € 24,90 ed è disponibile in tutti i negozi Eataly e online.



Per San Valentino anche cene speciali e corsi di cucina per due persone

I ristoranti di Eataly celebrano tutti i giorni l’amore per il buon cibo, con la migliore selezione di materie prime e le ricette stagionali. In occasione del 14 febbraio, è in programma una cena con menu speciale presso il ristorante Terra di Eataly Roma Ostiense.

Protagonista sarà il pesce, proposto in piatti che ne esaltano il sapore e omaggiano le tradizioni. Si inizia con una tartare di pescato con insalatina di finocchi, arance e olive di riviera, per poi proseguire con un grande classico, riso Carnaroli al pomodoro, arricchito da carpaccio di baccalà e pesto leggero di basilico. Il secondo sarà il polpo arrostito con morbido di ceci e pomodorini semi secchi. E per concludere in dolcezza, ecco il Gianduja e mandarino. La cena è proposta al pubblico al prezzo di € 55, che comprende coperto, acqua e caffè e si consiglia la prenotazione. L’abbinamento vini è a parte, attraverso una degustazione di 3 calici e anche una selezione di bottiglie direttamente dall’Enoteca di Eataly.



Anche la Scuola di Eataly propone appuntamenti a tema: lezioni pratiche di cucina pensate per la coppia ma anche degustazioni guidate di vino, per brindare insieme. Tante sono le occasioni da trascorrere con i propri cari, grazie alla condivisione dell’amore verso il buon cibo e il buon bere.

Da Eataly Ostiense si festeggia venerdì 14 febbraio dalle ore 19.00 alle ore 22.00, con il corso di coppia “Il cielo in cucina” organizzato in collaborazione con Slow Food. Gabriella Cinelli, archeocuoca dell’Alleanza Slow Food, presso l’aula Dominici guiderà le coppie in un viaggio affascinante alla scoperta di come i quattro elementi cosmici – acqua, aria, terra e fuoco – si riflettano nel cibo e nelle nostre scelte gastronomiche, attraverso un approccio che intreccia storia, tradizione e gusto. Sempre venerdì 14 febbraio, dalle 19.00 alle 21.30 al terzo piano, si terrà la lezione “Corteggiando i Presìdi: cibo, vino e birra“. L’amore per il cibo passa attraverso la conoscenza delle sue origini e delle sue storie e in questa speciale occasione di degustazione, si renderà omaggio ai Presìdi Slow Food, autentici custodi della biodiversità e della tradizione culinaria. Guidati da Roberto Muzi, formatore Slow Food ed esperto di birra e vino, e Andrea Russo, formatore Slow Food e gastronomo, si esploreranno tre eccellenze gastronomiche, abbinate con cura a tre birre e tre vini. Gli appuntamenti per due proseguono martedì 18 febbraio con “Quattro mani sono meglio di due“: una lezione di cucina realizzata in collaborazione con Slow Food, per vivere un momento unico e cucinare sotto la guida esperta di Alessandra Mariani, chef de La Scuola di Eataly.



Per informazioni e prenotazioni:

www.eataly.it

Ufficio Stampa Eataly

press@eataly.it

Passion Fruit Hub per Eataly

392 7436236

press@passionfruithub.com