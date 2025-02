Roma si appresta a vivere giorni intensi di attività culturali promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per celebrare l’amore in ogni sua sfumatura. Dal 13 al 16 febbraio torna RomAmor, un variegato programma di appuntamenti gratuiti rivolti a tutti, cittadini e turisti, coppie e famiglie, che abbraccia tutta l’arte e la storia della città dalla Preistoria al Novecento, tra visite a tema, itinerari, attività creative, laboratori, letture teatralizzate e incontri negli spazi museali e sul territorio.

Oltre alle attività didattiche nell’ambito di RomAmor 2025, la programmazione dedicata al giorno più romantico dell’anno si arricchisce dello spettacolo digitale Il cielo degli innamorati, che si terrà al Planetario di Roma il 14, 15 e 23 febbraio: un appassionato racconto di quattro storie d’amore da tutto il mondo disegnate in real time sotto una volta di stelle.

ROMAMOR 2025

Amori eterni, sconfinati, rivoluzionari, appassionati, famigliari. Pronti a celebrare l’amore in tutte le sue declinazioni a partire da giovedì 13 febbraio con una visita all’esposizione L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano alla Galleria d’Arte Moderna, per esplorare il rapporto tra amore e pittura attraverso i capolavori in mostra. La programmazione prosegue venerdì 14 febbraio con un percorso al Cimitero Monumentale del Verano tra le sepolture di fine Ottocento e inizio Novecento che raccontano storie senza tempo di amore e di affetti, mentre il Museo delle Mura ripensa i propri spazi per una visita esclusiva dedicata agli innamorati e il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina offre un approfondimento su Colomba Antonietti, giovanissima eroina della Repubblica Romana del 1849; una storia al femminile quella che si ripercorrerà nel rione Pigna, tra piazza della Minerva e piazza del Collegio Romano, per rievocare le figure delle cosiddette “malmaritate” e delle “ammantate”, per poi lasciarsi trasportare dalle storie piene di fascino della famiglia Torlonia al Museo di Roma a Palazzo Braschi e dagli incontri “ravvicinati” tra specie umane preistoriche al Museo di Casal de’ Pazzi.Gioielli, miniature e cammei, sabato 15 febbraio al Museo Napoleonico, ispireranno la creazione di un proprio album famigliare e, per finire, domenica 16 febbraio, la lettura teatralizzata di alcuni brani di autori latini rievocherà storie di amori e corteggiamenti che si consumavano sugli spalti del Circo Massimo durante gli spettacoli, mentre Cupido è pronto a scoccare le sue frecce al Museo dell’Ara Pacis per raccontare storie d’amore tra dei, eroi e personaggi della famiglia imperiale augustea.

PROGRAMMA

Giovedì 13 febbraio

Un amore e mezzo

Ore 16.30 (max 25 partecipanti)

Una visita interattiva tra le opere della mostra L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano esplora l’amore in tutte le sue forme, dal romanticismo all’amicizia, dalla passione ai legami famigliari. Un viaggio affascinante attraverso gli scritti, i capolavori e le testimonianze degli artisti in mostra per riflettere sul rapporto tra amore e pittura, vita e arte.

A cura di Arianna Angelelli con Martina Antonini, Elisa D’Ugo, Emma Pasquale e Martina Troncarelli

Galleria d’Arte Moderna – via Francesco Crispi, 24

Venerdì 14 febbraio

Amore eterno

Ore 10.00 (max 15 partecipanti)

Un percorso tra storie di affetti e di dedizione coniugale al Cimitero monumentale del Verano, vero e proprio museo a cielo aperto, tra le sepolture di fine Ottocento e inizio Novecento commissionate ad architetti e artisti famosi per perpetrare la memoria dei cari estinti.

A cura di Federica Tacchetti

Appuntamento: piazzale del Verano, 1, ingresso monumentale

Il Museo delle Mura per innamorati

Ore 11.00 (max 8 partecipanti)

Una visita esclusiva per coppie negli spazi museali ospitati all’interno di Porta San Sebastiano, l’antica Porta Appia, che si apre nelle Mura Aureliane.

A cura di Francesca Romana Cappa e Alessandra Cerrito

Museo delle Mura – via di Porta San Sebastiano, 18

Colomba Antonietti, un amore rivoluzionario

Ore 11.30 (max 18 partecipanti)

L’affresco denso di una memorabile pioniera della modernità, Colomba Antonietti, giovanissima eroina della Repubblica Romana del 1849, di origini semplici e dal temperamento generoso, che con coraggio ha saputo rivendicare il diritto di scegliere la propria vita, i propri ideali, ma anche l’amore giusto per sé sfidando le convenzioni sociali.

A cura di Mara Minasi e le volontarie del Servizio Civile Universale

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina – Porta San Pancrazio

Alla ricerca dell’amore

Ore 12.00 (max 20 partecipanti)

Un itinerario all’interno del rione Pigna per raccontare storie di donne tra Cinque e Ottocento, da piazza del Collegio Romano, sede della Confraternita delle convertite che dava rifugio alle cosiddette “malmaritate”, a piazza della Minerva, dove, ogni 25 marzo, si assisteva alla processione delle “ammantate” in cerca di marito.

A cura di Vanessa Ascenzi

Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino

Amore e Psiche: dal sonno all’alcova nuziale

Ore 15.30 (max 15 partecipanti)

Dalla sala dell’Arcadia alla saletta della Psiche svenuta di Pietro Tenerani, languidamente sospesa tra amore e morte, sonno e veglia, la visita conduce nell’Alcova Torlonia, uno degli spazi più suggestivi del museo dove, insieme al mito di Amore e Psiche, rivive l’affascinante storia della famiglia Torlonia, tra le più influenti nel panorama artistico e culturale romano dal Settecento fino al Novecento.

A cura di Simonetta Baroni, Alessandra Cicogna e Donatella Germanò

Museo di Roma a Palazzo Braschi – piazza San Pantaleo, 10 e piazza Navona, 2

“Amori” senza confini nel Pleistocene

Ore 16.30 (max 30 partecipanti, dai 12 anni)

Visita al giacimento preistorico di età neandertaliana per saperne di più sulle nostre radici, attraverso un racconto insolito di incontri “ravvicinati” e scambi avvenuti tra specie umane diverse nel periodo del Pleistocene, alla luce delle più recenti scoperte multidisciplinari.

A cura di Letizia Silvestri

Museo di Casal de’ Pazzi – via Egidio Galbani, 6

Sabato 15 febbraio

Ricordi e ritratti d’amore

Ore 11.00 (max 12 partecipanti, per le bambine e i bambini l’età consigliata è 7-12 anni)

Alla scoperta di ritratti in miniatura, come quello del tableau della dolce Carlotta Bonaparte, passando tra cammei, gioielli sentimentali e fotografie, la visita, pensata per famiglie e coppie, è dedicata all’amore a trecentosessanta gradi. Seguirà un laboratorio creativo condiviso in cui i partecipanti saranno invitati a ritrarsi a vicenda, assemblare e decorare il proprio personale “album di famiglia”.

A cura del Museo Napoleonico con Giorgia Bucci e Greta Valente Bellino (Servizio Civile Universale)

Museo Napoleonico – piazza di Ponte Umberto I, 1

Domenica 16 febbraio

Amore e seduzione al Circo Massimo

Ore 11.00 (max 25 partecipanti)

Rivivere l’atmosfera vivace delle corse attraverso la lettura teatralizzata di alcuni passi di autori latini ambientati proprio all’interno del grande edificio durante le gare, occasione di incontri amorosi e corteggiamenti tra il pubblico che affollava gli spalti.

A cura di Marialetizia Buonfiglio, Federica Michela Rossi e Simonetta Serra

Appuntamento: all’ingresso dell’Area archeologica, in viale Aventino

L’amore è nell’Ar(i)a

Ore 11.00 (max 25 partecipanti di cui 12 bambine e bambini 5-11 anni)

Letture ad alta voce che raccontano gli amori tra i personaggi mitologici raffigurati sulle decorazioni del monumento e gioco del memory con le coppie più famose dell’antica Roma, per conoscere le storie d’amore tra dei, eroi e i componenti della famiglia dell’imperatore Augusto.

A cura dei volontari del Servizio Civile Universale in collaborazione con Biblioteca Centrale Ragazzi

Museo dell’Ara Pacis – lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli

Tutte le attività del programma RomAmor 2025 (ad esclusione del Planetario) sono gratuite con pagamento del biglietto di ingresso, laddove previsto, a tariffazione vigente, gratuito per i possessori di Roma MIC Card, con prenotazione obbligatoria allo060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00).

PLANETARIO DI ROMA

Ad arricchire la programmazione dedicata a San Valentino, venerdì 14, sabato 15 e domenica 23 febbraio alle 18.00, al Planetario di Roma va in scena Il cielo degli innamorati, uno speciale spettacolo di e con Gabriele Catanzaro. Un viaggio di una notte per ripercorrere, nel firmamento di un anno intero, storie di innamorati celesti provenienti da varie culture del mondo. Sulla cupola digitale del Planetario, verranno rappresentati quattro racconti da quattro diverse culture che uniscono la visione del cielo, l’astronomia e i sentimenti dei popoli, per svelare un repertorio di passioni che ogni notte si consuma e si rinnova sulle nostre teste. Per la prima volta, le storie saranno disegnate sulla cupola in real time.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/event/planetario-il-cielo-degli-innamorati/260111 – www.planetarioroma.it