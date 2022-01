San Valentino 2022 a Roma: menu e prezzi dei migliori locali della Capitale

AQUALUNAE IN LOVE

Lo Chef Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot dedica a San Valentino un menu degustazione da assaporare all’interno del bistrot, in un’atmosfera romantica e curata in ogni dettaglio, o da gustare comodamente a casa con l’asporto.

I clienti saranno accolti dal Benvenuto dello chef, la degustazione di un olio pluripremiato e tour di sali dal mondo, Sashimi di salmone selvaggio, polline allo yuzu, spuma di topinambur e polvere alla rapa rossa. A seguire Mantecato di Carnaroli con arselle, senape e polvere di cavolo viola, Paccheri con baccalà mantecato, cocco e passion fruit, Ombrina in guazzetto con spugna al nero di seppia e patate. Finale goloso con il Pre dessert e con Dolce luna versione 1.2, spagna al cacao profumato al rum, crema alla gianduia, nocciole Igp Piemonte e caramello salato, un dolce arrivederci dello Chef (Costo a persona 75 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 29 euro).

Per festeggiare in casa, lo Chef ha preparato un menu degustazione di 5 portate composto da: Sashimi di salmone selvaggio, polline allo yuzu, spuma di topinambur e polvere alla rapa rossa, Paccheri con arselle senape e polvere di cavolo viola, Cannelloni con baccalà mantecato cocco e passion fruit, Ombrina in guazzetto con spugna al nero di seppia e patate. Per chiudere in dolcezza, il Dolce luna versione 1.2: spagna al cacao profumato al rum, crema alla gianduia, nocciole Igp Piemonte, caramello salato e un piccolo dolce arrivederci (Costo a persona 60 euro).

È consigliata la prenotazione al numero: 06.31076456 entro il 13 febbraio.

Per il ritiro del take away, l’orario di consegna è tra le 16.00 e le 18.00

Orario: sempre aperto dalle 9.00 alle 24.00

CONTATTI

Aqualunae Bistrot

Piazza dei Quiriti 19/20; 00192 Roma

06.31076456

www.aqualunaebistrot.com

SAN VALENTINO DA DAO CHINESE RESTAURANT

Lo Chef Zhu Guangqiang di Dao Chinese Restaurant propone per il giorno di San Valentino un menu degustazione con dei piatti afrodisiaci e piccanti. La cena inizia con il cocktail Bocciolo di Rosa a base di spumante, acqua di rose e litchi da sorseggiare insieme a Wonton fritti, caramelle croccanti di sfoglia ripiene di gamberi, e Toast di gamberi con semi di sesamo.

Il primo piatto è da condivisione, Cha Sha Bao bianco e nero, morbidi scrigni che contengono carne di maiale alle cinque spezie, a seguire Riso di Yang Zou, riso saltato con piselli, carote, uova, funghi cinesi, prosciutto e gamberi, Fiamma di gamberi piccante con arachidi e spezie e il Pollo al sesamo in salsa agrodolce. A chiudere due dolci da condividere con la persona amata: il Budino al litchi e la Mousse di riso al cioccolato. (Costo a persona 40 euro bevande escluse).

ORARIO LUNEDÌ 14 FEBBRAIO (apertura straordinaria)

Aperto dalle ore 19.00 alle 23.00

CONTATTI

Dao

Viale Jonio, 328/330

00141 Roma RM

tel. 06 8719 7573

www.daorestaurant.it

LA FESTA DEGLI INNAMORATI DA BUCAVINO

Candele, bollicine e coccole per il palato. L’atmosfera intima di BucaVino è pronta ad celebrare l’amore in un contesto decisamente romantico. Lo Chef Andrea Palmieri e Francesca Romana Palmieri dedicano alla cena di San Valentino un menu speciale che accoglierà gli ospiti tra i sapori della tradizione romana e le sperimentazioni di Chef Palmieri.

Il ristorante dello storico quartiere Coppedè offrirà anche la possibilità di prenotare la cena di San Valentino take away. Per l’occasione il ristorante sarà aperto eccezionalmente di lunedì, solitamente giorno di riposo settimanale.

Ad aprire il menu degustazione dedicato alla cena di San Valentino è il Baccalà fritto insaporito da maionese al passion fruit e cipollina stufata alla vaniglia e a seguire il Carpaccio di black Angus con frappa salata al lime e guacamole di piselli.

Si procede con i Plin cacio e pepe con carciofi e guanciale, preparati dalle abili mani di Andrea Palmieri, per proseguire con l’ Arrosto di vitella al profumo di liquirizia accompagnato dalla cicorietta ripassata. Chiude in dolcezza la cena di San Valentino, la Cheesecake al passion fruit.

Il costo del menu degustazione è di 40 euro a persona, bevande escluse. Lo stesso menu è disponibile anche in versione take away, è richiesta la prenotazione entro domenica 13 febbraio.

ORARIO LUNEDÌ 14 FEBBRAIO (apertura straordinaria)

Aperto dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00

Photo Credit: @Adriana Forconi

CONTATTI

Via Po n. 45/A – 00198 Roma

Telefono: 068412803

Email: f.food@hotmail.com

www.bucavino.com

SAN VALENTINO A MONTI DA CUOCO E CAMICIA

Per il 14 febbraio lo chef Riccardo Loreni di Cuoco e Camicia ha ideato un menu degustazione con sapori avvolgenti e gustosi. Il locale, poi, ubicato in un caratteristico angolo di Monti, si presta ad essere un indirizzo ideale per la festa degli innamorati.

La cena si apre con una Selezione di mise en bouche con calice di franciacorta brut Castello Bonomi e le Capesante scottate, zucca, teriyaki, passion fruit. Immancabile l’Ovetto morbido, pecorino, funghi croccanti, un must del ristorante Cuoco e Camicia come anche la pasta fatta in casa. Per l’occasione si potranno degustare i Cappellacci di maiale brado, mele, miele, verdure amare e i Tortelli in brodo al contrario, spuma di mortadella.

Per secondo lo chef propone Manzo, shiitake, lardo e wasabi e per dessert uno slancio goloso con il Brownie al cioccolato, arachidi, mango, passion fruit ( costo a persona: 65 euro vini esclusi).

Orario: aperto dal martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00

Photo Credit: @Adriana Forconi

Contatti

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco, 2/4

00184 Roma

Tel. 06 88922987

www.cuocoecamicia.it

info@cuocoecamicia.it