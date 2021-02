San Valentino 2021 Roma: menu, delivery e take away

San Valentino 2021 Roma, tante idee per festeggiare San Valentino nella Capitale anche in questo momento difficile.

Quest’anno San Valentino sarà sicuramente molto diverso dal solito, ma questo non significa dover rinunciare ai festeggiamenti!

Ecco alcuni consigli di San Valentino per rendere questa giornata ancora più speciale e “gustosa”.

Alfredo a casa tua, box per 2 persone

In arrivo da Alfredo alla Scrofa per il giorno più romantico dell’anno la box “Alfredo a casa tua” un menù per due persone creato dallo chef Mirko Moglioni.

La box contiene quattro piatti speciali per preparare una cena indimenticabile. Si inizia con l’Insalata di totanetti con broccoli, Crostini di polenta e salsa all’arrabbiata per proseguire poi con gli Spaghettoni con crema di porri aromatizzata all’anice stellato, gamberi rossi e polvere di barbabietole e l’Astice alla catalana dello chef. A chiudere una romantica e spettacolare Red velvet.

All’interno della box Alfredo a casa tua sarà presente anche il Red muffin allo yogurt, un dolce pensiero per la colazione del giorno dopo.

La box include anche una bottiglia di Trento doc metodo classico e un voucher sconto per una cena al ristorante (costo della box di San Valentino Alfredo a casa tua: 140 €).

Il menu è disponibile in versione delivery e take away con ordinazione entro le ore 18:00 del 13 febbraio. Consegna gratuita entro i 5 km.

La box di Alfredo è prenotabile e acquistabile direttamente presso il ristorante di via della Scrofa o attraverso la nuovissima piattaforma e-commerce. Un’occasione unica per fare un romantico regalo di gusto.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero:

06.68.80.61.63

oppure consultare il nuovo sito

www.alfredoallascrofa.com

Contatti e prenotazioni:

Alfredo alla Scrofa

Via della Scrofa, 104/A

Telefono: +39 06.68.80.61.63Email: customercare@alfredoallascrofa.com

San Valentino di Aqualunae Bistrot

Per la festa degli innamorati, lo chef Emanuele Paoloni di Aqualuane Bistrot è pronto a deliziare i suo clienti con un menù speciale da gustare a pranzo al bistrot e la sera comodamente a casa con il servizio delivery e take away

San Valentino al bistrot

Benvenuto dello Chef e Rossini

Degustazione di olio Quinta Luna con pane fatto in casa e tour di sali dal mondo

Ostriche in tempura con confettura di cipolla rossa, lamponi e crispy mayo al Bacon

Vellutata di cavolfiore con cozze e croccante di pane alla senape

Tortelli con baccalà mantecato, latte di cocco e lime

Sandwich di triglia al panko con provola affumicata, indivia e mayo al passionfruit

Pre dessert

Dolceluna

Arrivederci dello Chef

65 euro a persona

San Valentino delivery e Take away per la cena

Ostriche in tempura con confettura di cipolla rossa, lamponi e crispy mayo al bacon

Vellutata di cavolfiore con cozze e croccante di pane alla senape

Tortelli con baccalà mantecato, latte di cocco e lime

Sandwich di triglia al panko con provola affumicata, indivia e mayo al passionfruit

Dolceluna

euro 58 a persona

Possibilità di wine pairing su richiesta.

Tutti i piatti sono da terminare a casa con le indicazioni fornite dallo Chef.

Il menu è disponibile sia per il take away che per il delivery.

La prenotazione del menù dovrà avvenire entro sabato 13 febbraio chiamando il numero 328 6532886. Il ritiro e la consegna potranno essere effettuati il 14 febbraio entro le ore 18:00.

Per garantire la qualità del servizio di delivery, la consegna è limitata al quartiere Prati e alle zone limitrofe.

Contatti

Aqualunae Bistrot

Piazza dei Quiriti 19/20; 00192 Roma

www.aqualunaebistrot.com

Tel. 3286532886

Menu di San Valentino di Dao Chinese Restaurant

Domenica 14 febbraio per festeggiare questa romantica giornata, il ristorante di Jianguo Shu propone Dolce Sorpresa, un menù degustazione disponibile presso il ristorante a pranzo dalle 12:00 alle 15:00 e la sera in modalità delivery e take away dalle 18:00 alle 21:00.

Il menù Dolce Sorpresa (costo 50 euro a coppia) comprende un antipasto per due con Rolls di tofu, toast di gamberi e cha sha bao, a seguire gli Spaghetti in brodo ai frutti di mare, le Spuntature di Wu Xi in agrodolce e una Dolce sorpresa da condividere, realizzata appositamente dalla Chef Iside De Cesare del ristorante La Parolina di Trevinano.

Per ordinare il menù è necessario effettuare la prenotazione entro le ore 13:00 di sabato 13 febbraio, chiamando il numero 06.87197573. La consegna a domicilio verrà realizzata entro un raggio di 5 km dal ristorante (costo della consegna 5 euro; consegna gratuita per ordini superiori a 70 euro).

Restano sempre disponibili anche tutti i piatti del menù alla carta e il menù degustazione “Sguardo al Passato” presenti sul sito www.daorestaurant.it/#menu

Contatti

Dao

Viale Jonio, 328/330

00141 Roma RM

tel. 06 8719 7573

www.daorestaurant.it

San Valentino con Eataly Roma

Il pranzo di San Valentino al Ristorante Terra | 38 € | Prenota ora

Il Ristorante Terra, al momento chiuso, riapre le porte in occasione della giornata più romantica dell’anno e lo fa con un menu speciale, per il pranzo del 14 febbraio:

– Carpaccio di polpo con olio piccante ed erba cipollina

– Alici fritte e zucca arrosto

– Totani tiepidi e pane bruscato

– Risotto con pomodoro, basilico e crudo di seppie

– Tonno speziato alla brace con carciofi e menta

– Ricotta, pere e cioccolato

Il menu d’asporto da ritirare il 13 febbraio o il 14 febbraio | 29 €

Prenota la special box di San Valentino entro giovedì 11 febbraio.

Il giorno del ritiro? Sabato 13 o domenica 14 febbraio, dalle 10.00 alle 20.00 in Gastronomia.

Le proposte firmate da Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma:

– Carpaccio di polpo con limone, peperoncino ed erba cipollina

– Tartare di tonno pinne gialle, puntarelle e olio alle alici

– Insalata di totani, gamberi e verdure croccanti

– Ravioli di baccalà del Pastificio Secondi con crema di patate di Avezzano e – carciofi scottati

– Fondant al cioccolato con salsa ai lamponi

Segui i piccoli passi consigliati dal nostro chef per assemblare i piatti e goditi la serata!

Inoltre, se acquisti 2 box, in regalo una bottiglia di vino dell’Enoteca di Eataly.

Il menu di San Valentino su Glovo e Deliveroo | 25 €

Se non puoi raggiungerci in negozio prenota la tua cena con Glovo o Deliveroo.

Il menu da ordinare dal 12 al 14 febbraio, sia a pranzo che a cena:

– Supplì alla ‘Nduja

– Insalata di polpo e patate

– Pizza con mozzarella di latte di bufala, carciofi, guanciale e pecorino romano

– Tiramisù Eataly

San Valentino da Numa al Circo

Domenica 14 febbraio la giostra gastronomica dello chef Davide Cianetti presenta San Valentino da Numa al Circo con il dj set Fabio Ottaviani, il menù alla carta e Forever, il dolce speciale ideato per San Valentino. Infatti, per la festa più romantica dell’anno il menù di Numa si arricchisce con Forever, la mousse di cioccolato bianco e lime, gelé morbido al lampone, sablé al tè matcha.

Nel rispetto di tutte le norme anti covid, il dj set by Fabio Ottaviani proporrà, dalla colazione all’aperitivo, grandi classici remixati in vinile. La vivacità della proposta gastronomica esploderà a tavola con i piatti dello chef Davide Cianetti: dalla pizzeria al cocktail bar, dalla salumeria alla cucina.

Le specialità romane trionferanno nelle paste fresche fatte in casa: Tonnarelli Cacio e Pepe, Strozzapreti all’Amatriciana, Mezzemaniche alla Carbonara e Fettuccine alla Gricia con i carciofi. Nei secondi di carne primeggerà un must dello chef: il Maialino di latte in porchetta con senape di pomodoro verde e patate al pecorino ma non sarà da meno la Costata di Marango alla griglia con patate arrosto e le Costine di Vitello alla cacciatora con broccoletti. Dalla vigna arriveranno sulla tavola i contorni tipici della campagna laziale: Puntarelle alla romana con salsa di alici e aglio, Carciofo alla romana, Cicoria ripassata o all’agro e Patate di Leonessa arrosto.

Vino e cocktail sono parte integrante del menù di Numa al Circo, come testimonia la grande vineria a vista. La carta dei vini abbraccia tutta l’Italia con qualche incursione nelle bollicine francesi, grandi e piccole maison da degustare anche alla mescita. La drink list sarà composta dai cocktail intramontabili, più bevuti al mondo come l’Old Fashioned, il Margarita, il Dry Martini e Signature “circensi” tra queste il Giocoliere con Rum speziato, sciroppo alla curcuma, miele, lime, zenzero, ginger ale e il Clown con Vodka, polpa di fragole, tonica royal bliss allo yuzu, caramelle gommose. Disponibili anche distillati, spritz, birre alla spina e in bottiglia.

LA LOCATION: SPAZI INTERNI ED ESTERNI ECO-FRIENDLY

Numa al Circo è stata realizzata da RPM Proget in un’ottica eco- friendly: sono stati impiegati legno, vetro e materiali di recupero come le cementine riprese in una villa antica e tagliate a forma di rombo per ricreare il pavimento del circo. Tutto è stato studiato per impattare nel minor modo possibile sull’ambiente, limitando l’uso della plastica e promuovendo l’utilizzo di materiali riciclabili anche nel servizio.

Duecento i metri quadri per 100 posti a sedere ( 50 secondo la normativa Covid) che vanno dal dehors caratterizzato da un giardino verticale, alla parte interna. Entrando nel locale l’attenzione è catturata dal grande banco che dal Cocktail bar prosegue nella Salumeria, per arrivare poi alla Pizzeria e alla Dispensa dei dolci con tante torte a vista. La sala è spaziosa, accogliente e confortevole, un luogo ideale da vivere e gustare in ogni momento della giornata.

ORARIO

Secondo le disposizioni covid attuali Numa al Circo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti

Numa al Circo

Viale Aventino, 20

Tel. 06-64420669

info@numaroma.it

www.numaroma.it

San Valentino at Home con Pastificio Secondi e L’Osteria dell’Orologio

Nel giorno di San Valentino L’Osteria dell’Orologio e il Pastificio Secondi si uniscono per dare vita a una proposta gastronomica esclusiva da degustare At Home. Lo chef Marco Claroni e il Maestro Mauro Secondi sono accomunati da un rapporto di amicizia e stima professionale reciproca consolidata negli anni. In questo periodo così particolare hanno deciso di unire le forze per creare un’offerta esclusiva, solo per il 14 febbraio.

Per il giorno più romantico dell’anno arriva infatti San Valentino At Home: un Aperitivo e un Menù inedito da degustare a casa. Proposte a base di pesce che mettono in risalto la maestria de L’Osteria dell’Orologio e del Pastificio Secondi, due realtà professionali apparentemente lontane ma accomunate dal desiderio di offrire al cliente sempre nuove soluzioni e un prodotto di alta qualità. L’offerta è arricchita anche da consigli enologici da abbinare ai piatti di San Valentino At Home, una selezione di etichette messa a punto da Gerarda Fine, sommelier e direttrice di sala de L’Osteria dell’Orologio.

L’Aperitivo At Home per due persone ( costo: 40,00 euro) si compone di Maritozzo con alice e stracciatella, Cornettino di pasta sfoglia con palamita, Pan brioche con salmone affumicato e caprino, Bottoncino con pastrami di tonno, salsa tartara e giardiniera e Focaccia con speck di ricciola e chutney di cachi. Per esaltare la proposta dell’aperitivo si consiglia l’abbinamento con uno Champagne Cuvée De Reserve Brut – Gallimard ( costo: 40 euro), un Franciacorta Brut – La Fioca ( costo: 30 euro) oppure un Tellenae 2019 – Giuliano Manfredi Stramacci (costo: 22 euro).

Per chi preferisce realizzare la cena o il pranzo è possibile optare per il Menù di San Valentino At Home ( costo: 50,00 euro a persona). Si stuzzica il palato con Pane, burro e alici, Tartare di tonno e passion fruit con crumble di mandorle ed erbe amare e Carciofo ripieno di baccalà mantecato con salsa verde alla menta. Si prosegue con un primo piatto, un grande classico del Pastificio Secondi, il Tortellino fatto a mano ripieno di mazzancolle con crema di scampi, la versione del Pastificio Secondi del Tortellino con la panna. A seguire la Zuppa di pesce in vaso e a chiudere una dolce coccola che non può mancare nel giorno di San Valentino: il Bisquit al cioccolato con mousse al caramello e cioccolato bianco, croccante alle nocciole e lamponi.

Il menu, da degustare a pranzo o a cena, ben si abbina al Talento Brut Oltrepò Pavese 2017 – La Piotta (costo: 23 euro), al Pinot Bianco 2019 – Terlano (costo: 18 euro) o allo Zuani Riserva 2016 – Zuani Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon ( costo: 35 euro).

COSA FARE PER RICEVERE SAN VALENTINO AT HOME

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di venerdì 12 febbraio. Sarà possibile ritirare l’ordine presso il laboratorio di Pastificio Secondi in via delle Alzavole n. 47/49 (Roma) o riceverlo con consegna a domicilio (spese di consegna 3 euro). Si potrà pagare alla consegna (in contanti o con carta di credito/bancomat) o tramite bonifico bancario. La consegna avverrà durante la giornata del 14 febbraio in due fasce orarie: 9.00-12.00 e 14.00-17.00.

Per gli ordini inviare una mail a: info@pastificiosecondi.it oppure chiamare ai numeri:+39 0623288319; +39 3383305755; +39 3475179051 (Chef Marco Claroni).Al seguente link: https://www.pastificiosecondi.it/sanvalentino/ è disponibile anche un form per informazioni e ordinazioni.

Proloco Trastevere presenta Afrodita

Afrodita, l’originale libro e ricettario di Isabel Allende, è fonte d’ispirazione per la creazione dell’omonimo menù degustazione di Proloco Trastevere dedicato al giorno universale degli innamorati. “L’amore e l’arte culinaria, intersecandosi, possono dare vita a piatti deliziosi capaci di solleticare non solo i nostri sensi, ma anche la nostra immaginazione” racconta la celebre scrittrice peruviana e così, giocando sul connubio cibo e amore, nasce il divertente e stuzzicante percorso degustativo ‘Afrodita’ realizzato dal ristorante romano Proloco Trastevere per San Valentino.

Guidato da Elisabetta Guaglianone, compagna di vita e braccio destro di Vincenzo Mancino, e da Marco Natoli e Alessandro Salatino – due amici, grandi appassionati di gastronomia di qualità – Proloco Trastevere è una continua fucina di idee e, per il 14 febbraio, ha deciso di creare una proposta dedicata all’amore e all’arte culinaria.

I PIATTI DELL’AMORE

Solleticano il palato gli entrée Giochi amorosi, Foglia dopo foglia, Un bacio dopo l’altro accompagnati da un cocktail creato per l’occasione. L’appetito avanza con la Zuppetta di vongole, l’Animella in bisque di gamberi e la Vichyssoise, una zuppa fredda a base di porri, cipolle, patate, panna e brodo di pollo.

Arrivano poi i piatti forti definiti nel libro ‘Kamasutra… insomma, più o meno!’. L’esperienza culinaria, infatti, entra nel vivo con il primo piatto Fregola, bottarga di muggine e vongole e si accentua con il Manzo alla Bourguignonne di Casa Proloco. Al termine della cena di San Valentino il lieto fino sarà affidato alla Charlotte degli Amanti, un dolce a base di afrodisiaci naturali: cioccolato, noci, caffè, uova.

Il menù Afrodita (costo 40 euro) è disponibile in degustazione da Proloco Trastevere il giorno di San Valentino a pranzo, mentre la sera è possibile richiedere la versione delivery e take away (costo: 30 euro).

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero: 347 7428371

CONTATTI

Proloco Trastevere: via Goffredo Mameli 23

Tel. 347 7428371

comunicazione@dioriginelaziale.it

Una Cocotte Per Due di Salsedine

A partire dal 14 febbraio, lo chef Emanuele Paoloni proporrà il Brodetto alla vastese, un piatto che racconta il meglio dei nostri mari, dedicato alla moglie Alessandra.

Nata da una ricetta abruzzese, La cocotte per due è pronta da cuocere o per chi volesse, su prenotazione, è disponibile anche già cotta. Al suo interno tutto quello che il mare offre, come ad esempio la gallinella, lo scorfano, le cozze, le vongole, gli scampi,il gamberone, il gambero rosso e i calamari. Prezzo a partire da 65 euro con cocotte di coccio da portare via inclusa.

Dettagli per la consegna e il ritiro

La prenotazione della cocotte dovrà avvenire entro le ore 18:00 di venerdì 12 febbraio chiamando il numero 328 6532886. Il take away e il delivery sono previsti il 13 febbraio entro le ore 18:00. Per garantire la qualità del servizio di delivery, la consegna è limitata in Prati e zone limitrofe.

SALSEDINE, PESCHERIA GASTRONOMICA

A dicembre ha preso il via Salsedine, la nuova pescheria gastronomica con laboratorio gastronomico ittico dello chef Emanuele Paoloni. Non casuale la scelta di aprire in via Duilio 8/10, qui trent’anni fa sorgeva la pescheria del papà dello chef e, dopo varie vicissitudini, è tornato nelle mani della famiglia Paoloni.

Salsedine nasce dalla voglia di far conoscere e apprezzare a tutti le bontà del pesce, di riportare in auge l’attività di famiglia e di celebrare una materia prima essenziale della cucina italiana. Paoloni vive da sempre nel quartiere Prati – è qui infatti che è cresciuto e ha aperto tre anni fa il suo primo ristorante, Aqualunae Bistrot, un punto di riferimento per chi vuole godere di una cucina in continua sperimentazione ed evoluzione.

Il nuovo locale non è solo una pescheria, come spiega lo chef: “Salsedine è un luogo dinamico, un laboratorio di sperimentazione, una fucina di nuove idee che ruotano intorno al pesce. Alla base della mia idea di cucina, da sempre, c’è la combinazione di sapori e tecniche di preparazione. Con questo laboratorio posso assecondare la mia creatività, mi posso ‘divertire’ dando vita a proposte continuamente nuove”. Mentre Aqualunae Bistrot è l’espressione della filosofia in cucina di Paoloni, il frutto di tanti anni di studio ed esperienza, Salsedine porta a galla il lato più pop e scanzonato della cucina di Paoloni che si diverte a realizzare tante preparazioni a seconda di ciò che il mare regala.

Il moderno locale, dalle linee essenziali e sulle nuance del mare, è di circa 40 mq – di cui 10 mq dedicati solo al laboratorio a vista – e include uno spazio per il banco a vista del fresco, una zona per la

gastronomia e una parete per la ‘cambusa’ rivestita in legno, cioè per tutti i prodotti alta qualità che possono essere comprati per arricchire e terminare in cucina le specialità di pesce.

DAL MARE AL PIATTO: UNA NAVIGAZIONE TUTTA DA GUSTARE

Da Salsedine ci si può immergere in un mare di proposte che cambiano, non solo stagionalmente, ma quotidianamente a seconda dell’estro dello chef. Salsedine è Pescheria, qui si può fare la spesa ittica, il pesce fresco arriva da una barca che pesca in esclusiva a Porto Santo Stefano e dall’asta di San Benedetto del Tronto, appena sarà possibile, anche da Taranto, da Carloforte e da Mazara del Vallo. Lo chef, ogni notte tra lunedì e martedì e tra giovedì e venerdì, partecipa alle aste e seleziona il meglio del pesce da portare sui banchi di Salsedine.

Frutti di mare, molluschi, crostacei, pesci poveri, sono tante le proposte in bella vista da acquistare in base alla stagione e alla disponibilità dei mari. Il personale di Salsedine è sempre a disposizione dei clienti per offrire consigli utili e provvedere al servizio di pulizia e sfilettatura del pesce.

Salsedine è Gastronomia grazie alle succulenti preparazioni provenienti dal laboratorio dove giornalmente vengono lavorati i prodotti freschi pronti da gustare come il Baccalà mantecato e i Moscardini affogati, solo per citarne qualcuno, o pronti da cuocere a casa come le Polpette di pesce, i Supplì di gamberi, i Calamari alla carbonara, gli Spiedoni e gli Involtini di tonno. Davvero utile la possibilità di scegliere un pesce dal banco e chiedere una cottura espressa a seconda delle esigenze di ogni cliente.

Salsedine è un luogo ideale per una stuzzicante pausa Pranzo da portar via, grazie ai Panini fatti in casa ripieni con specialità marinare come ad esempio Dartagnan, un panino imbottito con pesce spada, stracchino, scarola, uvetta e pinoli e Venezia con baccalà mantecato, rucola e aceto balsamico. Non mancano le Insalate, da provare quella con Pesce spada, guanciale, croccante, iceberg, crostini, pomodorini semi-dry e salsa cesar come anche quella con Sgombro, stracciatella, pesto di pistacchi, songino e rucola. Il pesce è protagonista anche nei Poké, un piatto tipico della tradizione hawaiana a base di riso, che da Salsedine è disponibile in varie versioni tra cui quella con Riso nero, avocado, gambero, crispy bacon e mayo al wisky e Riso rosso, pesto di rucola, sgombro e pomodorini confit. Uno spazio importante è riservato a Tartare e Carpacci come la Spigola, zucchine alla scapece e maionese al pepe nero affumicato e la Ricciola, battuto di pomodorini, pesto di rucola e semi misti.

Fornitissima la Cambusa di Salsedine, un’ampia offerta di prodotti da acquistare e abbinare alla spesa di pesce: pasta di Campofilone, pasta Felicetti, olio extravergine Gaudenzi, pomodori di Corbara, prodotti al tartufo, selezione di vini e tanto altro ancora. L’offerta di Salsedine approda At home grazie al servizio take away e delivery, disponibile a Prati e nei quartieri limitrofi dal martedì al sabato fino alle ore 18.00.

Orario

dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

Contatti

Salsedine – Via Duilio, 8/10 – 00192 Roma

Telefono: 389.1741764

www. salsedinepescheria.com