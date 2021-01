San Valentino 2021, i morsi d’amore di Grezzo Raw Chocolate

SAN VALENTINO 2021 – MORSI D’AMORE

GREZZO RAW CHOCOLATE

PASTICCERIA CRUDISTA

Quando i tempi sono incerti, festeggiare le ricorrenze è ancora più importante, anzi, determinante per non finire in balia degli stravolgimenti che il mondo sta subendo.

San Valentino 2021, un appuntamento fin troppo sottovalutato in passato, ha catalizzato gli sforzi di Grezzo Raw Chocolate affinché l’Amore fosse un punto di ripartenza e speranza.

La novità più importante è costituita dalla nuova linea di cioccolatini ripieni M’AMI caratterizzati dalla presenza di una copertura di cioccolato crudo, un ripieno morbido e della frutta secca intera.

Una rappresentazione dell’Amore: a tratti morbido e dolce, a tratti duro e amaro, ma sempre intenso e indimenticabile.

Così è la linea dei M’AMI, intensa e indimenticabile, morsi d’amore che trasportano in una dimensione di benessere e leggerezza.

M’AMI pistacchio e cioccolato bianco, con una densità del 40% di pistacchi biologici.

M’AMI nocciole e cioccolato crudo fondente, con croccante granella di nocciole a Km 0.

M’AMI nocciole e cioccolato bianco, rilasciano un gusto di nocciole persistente e avvolgente.

Nuova anche la linea di Cuoricini di cioccolato morbido, piccole perle al fondente o al cioccolato bianco crudista, da regalare o condividere in eleganti confezioni da degustazione.

E infine le torte a forma di cuore nelle più incredibili varianti e consistenze. Si parte con una Sacher in special edition guarnita con una composta artigianale al lampone per ottenere un cuore rosso come la passione. Limited edition anche per il Cuore Emblema alla nocciola con la sua crosta puntellata di granella e il cuore cremoso e scioglievole appoggiato ad un biscuit al limone, e la limited edition del Cuore Emblema al pistacchio, vestito di rosso barbabietola con il cuore verde pistacchio come la sincerità.

Non mancheranno le offerte classiche della pasticceria crudista come il Brownie, anche senza zucchero, il Tiramisù al lampone, la cheesecake al mango, tutte a forma di cuore, perfette da condividere in due.

Con la sua linea di prodotti lavorati a freddo, senza cottura, con ingredienti biologici, vegetali, naturali e integrali, Grezzo Raw Chocolate offre esperienze di gusto di livello superiore abbinate a combinazioni di ingredienti sani e senza sensi di colpa, ma soprattutto adatti a tutti, anche chi sta a dieta.

Grezzo Raw Chocolate

La Pasticceria Crudista

Evoluzione sana del dolce

Via Urbana 130, Roma

Piazza Mattei 14, Roma

Via Pastrengo 2, Milano – Shop on line www.grezzorawchocolate.com