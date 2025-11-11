Da oggi 11 novembre, a Roma, nel cuore di San Lorenzo, la pizzeria Berberè all’interno di The Social Hub ospita una novità che porta il quartiere direttamente nel piatto: la pizza Concia d’Inverno, nata dall’incontro tra i fratelli Aloe, fondatori di Berberè, e Francesca Barreca e Marco Baccanelli, anima della post-trattoria romana Mazzo.

La sede romana di Berberè, inserita in The Social Hub, diventa così luogo di creatività, gusto e convivialità: un punto d’incontro tra cibo di qualità, arte, musica e comunità. Qui, la collaborazione con Mazzo prende vita, unendo due visioni affini: la passione per ingredienti “buoni davvero” e la capacità di raccontare la romanità con un linguaggio contemporaneo.

La Concia d’Inverno è una pizza dai sapori intensi e caldi: base bianca di fiordilatte, guanciale in cottura e una concia di cavolo romanesco con pecorino maremmano semi-stagionato. Il cavolo, preparato con aceto di mele e menta secondo la tradizione romana, bilancia la sapidità del guanciale e la morbidezza del formaggio, trasformando la pizza in un vero comfort food ideale per l’inverno.

“Siamo una pizzeria di quartiere e ci piace creare legami con chi ci abita e lavora vicino a noi,” racconta Matteo Aloe, founder di Berberè. “La nostra sede a The Social Hub è speciale: qui cibo, musica e arte convivono in un ambiente caldo e accogliente. Mazzo è a pochi passi da noi ed è fantastico poter collaborare con chi condivide la stessa passione.”

Francesca e Marco di Mazzo aggiungono: “La concia è un ricordo d’infanzia e di romanità, un piatto povero che diventa comfort food. Berberè è un unicum nel mondo delle pizzerie italiane: qualità e stile senza compromessi. Collaborare con loro, ora che siamo nello stesso quartiere, è stato naturale e bellissimo.”

Dall’11 novembre, la Concia d’Inverno non sarà disponibile solo a Roma: la nuova pizza arriva in tutte le pizzerie Berberè d’Italia, portando ovunque il gusto di San Lorenzo e la filosofia di una cucina che unisce tradizione, creatività e ingredienti di qualità.

La pizza Concia d’Inverno non è solo un piatto: è un racconto di quartiere, di gusto e di collaborazione, nato a San Lorenzo e pronto a conquistare tutta l’Italia.