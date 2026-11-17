Montefiascone celebra gli 800 anni di San Francesco con Franciscus, un concerto itinerante tra tre luoghi simbolo, musica e spiritualità.

Montefiascone si prepara a celebrare gli 800 anni di San Francesco con un appuntamento che promette di unire musica, storia e spiritualità. L’evento si chiama Franciscus ed è un concerto itinerante che accompagnerà il pubblico attraverso tre luoghi simbolo della città, trasformando ogni tappa in un momento di scoperta. Un’esperienza nuova e diversa dal solito, pensata per riscoprire l’eredità di San Francesco d’Assisi attraverso le emozioni della musica e la bellezza del territorio.

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Franciscus a Montefiascone: tre tappe tra musica e spiritualità per celebrare gli 800 anni di San Francesco d’Assisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 29 novembre 2026, alle 15:30, Montefiascone ospiterà Franciscus, un concerto itinerante ideato e composto da Emanuele Stracchi, prodotto da E45 per l’ottavo centenario francescano. Una scelta che richiama il legame della città con il Santo, che secondo la tradizione locale sarebbe passato da Montefiascone nel 1222.

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Il percorso attraverserà tre luoghi storici della città, lungo la Via Francigena: la Chiesa di San Francesco, la Cripta di Santa Lucia e la Basilica di San Flaviano. Ogni tappa ospiterà una composizione dedicata a un aspetto dell’esperienza francescana: la conversione, il testamento spirituale e la celebrazione del Creato.

Le musiche saranno interpretate da Federica Raja, Rachele Pugliano, Silvio Barca, Simona Ruisi ed Emanuele Stracchi, alternando voce, violoncello, viola e pianoforte. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione sul sito www.e45.it/franciscus.

Il ritrovo è previsto alle 15:30 nel piazzale della Chiesa di San Francesco, in via Verentana. Il percorso si svolgerà a piedi, con salite e scalinate: consigliati abbigliamento comodo e scarpe adatte.

Photo Credits: Emidio Vallorani via HF4

Photo Credits: Giancarlo Breccola via HF4

Photo Credits: Andrea Burla via HF4

Photo Credits: Aurora Leone, Andrea Burla, Emidio Vallorani, Giancarlo Breccola via HF4