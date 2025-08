Avete mai sentito parlare di San Felice Circeo? Situato sul litorale laziale, qui natura e storia formano un connubio perfetto

Situato sul litorale laziale, San Felice Circeo è uno dei borghi più suggestivi e caratteristici della zona dove poter trascorrere una vacanza all’insegna della tranquillità e relax, godendo un mare cristallino e immense distese di verde. Qui la natura e la storia formano un connubio perfetto.

San Felice Circeo

San Felice Circeo, una chicca del litorale laziale: origine e curiosità

Il borgo del litorale laziale sorge Monte Circeo, il promontorio che caratterizza la provincia di Latina, distante circa 33 km. In questo posto si narra che molto tempo fa, il naufrago Ulisse sia stato sedotto dalla maga Circe. Ed è anche per tale motivo che è diventata una delle mete più gettonate dai turisti.

San Felice Circeo è costituito da una cinta muraria e conserva molti dettagli del suo passato come colonia latina, fortezza templare e residenza di nobili casate. Piazza Lanzuisi è il quartiere principale dove vi si trova la Torre dei Templari, un segno imponente della presenza dell’ordine cavalleresco nel periodo medievale. Sulla facciata vi è il cosiddetto “orologio a 6 ore”.

Poi ancora il Palazzo Baronale e Porta del Parco, attuale sede dell’ufficio turistico e in passato adibita a Cappella dei Templari. Per non parlare di reperti storici appartenenti ad epoche diverse come la testa marmorea attribuita alla maga Circe; si consiglia di visitare anche il Parco di Vigna la Corte, vecchio orto civico medievale. Qui è possibile godere di una vista panoramica che affaccia sulla costa tirrenica.

Le spiagge

Tra le spiagge più belle di San Felice Circeo ricordiamo:

Spiaggia del Prigioniero

Spiaggia La Rinascente

Spiaggia del Porto

Spiaggia Le Batterie

Spiaggia il Carrubo

Spiaggia La Bussola

Altre spiagge libere dove poter trascorrere del tempo in totale relax e tranquillità si trovano sul lungomare Circe e a nuoto o con un mezzo acquatico è possibile esplorare alcune delle grotte più belle del Circeo, tra cui la Grotta delle Capre.

