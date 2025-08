Nel cuore di Roma, a pochi passi dal Colosseo, si cela un luogo che racchiude secoli di storia, religione e mistero: la basilica di San Clemente. A prima vista sembra una chiesa come tante, ma basta varcarne la soglia e scendere sotto il livello del pavimento per ritrovarsi in un vero e proprio viaggio nel tempo. Qui, infatti, si sovrappongono ben tre livelli di storia: dal culto imperiale romano al cristianesimo delle origini, fino alla basilica attuale risalente al Medioevo. Si tratta di un intreccio di architetture e civiltà che racconta la Roma più profonda, stratificata e sorprendente. Un tesoro nascosto, poco noto anche ai romani, che svela tre “città” sotterranee una sopra l’altra, come pagine di un libro tutto da scoprire. Facciamolo nel nostro nuovo video.

Photo Credits: Shutterstock