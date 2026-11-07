Dall’8 al 15 novembre 2026 il santuario di San Salvatore in Lauro ospita le reliquie di San Carlo Acutis e della Beata Maria Ignazia Isacchi. Una settimana di appuntamenti tra Messe solenni, esercizi spirituali, preghiera e adorazione eucaristica, aperti a tutta la cittadinanza.

Una settimana dedicata alla fede, alla preghiera e alla spiritualità nel cuore di Roma. Da domenica 8 a domenica 15 novembre 2026 il santuario di San Salvatore in Lauro accoglierà solennemente le reliquie di San Carlo Acutis e della Beata Maria Ignazia Isacchi, due figure della spiritualità cattolica accomunate, come ricorda il comunicato ufficiale, dall’esperienza della grazia del Sacro Cuore di Gesù.

Per l’occasione è stato organizzato un calendario di celebrazioni e momenti di raccoglimento che accompagnerà i fedeli per otto giorni. Il programma comprende Messe presiedute da importanti rappresentanti della Chiesa, esercizi spirituali, adorazione eucaristica e giornate di preghiera dedicate a diverse forme di devozione.

San Carlo Acutis e la Beata Maria Ignazia Isacchi: il programma dall’8 al 15 novembre

L’apertura ufficiale è in programma domenica 8 novembre, con l’accoglienza solenne delle reliquie. Alle ore 17.00 si terranno il Santo Rosario e i Vespri, mentre alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre spazio agli Esercizi Spirituali al popolo, predicati da S.E.R. Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo emerito di Ivrea. Ogni giornata seguirà lo stesso programma: alle 17.00 il Santo Rosario e i Vespri, alle 18.00 la Santa Messa.

Giovedì 12 novembre sarà invece la Giornata Eucaristica. Si comincerà alle 16.30 con l’Adorazione Eucaristica, seguita alle 17.00 dal Santo Rosario e dai Vespri. Alle 18.00 la celebrazione della Santa Messa sarà presieduta da don Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro.

Il calendario proseguirà venerdì 13 novembre con la Giornata della grande preghiera di intercessione e liberazione. L’appuntamento è alle 17.00 con il Santo Rosario e i Vespri, mentre alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Camillo Podlaszuk, viceparroco del santuario.

Sabato 14 novembre sarà dedicato alla Giornata mariana sotto lo sguardo dei Santi. In questa occasione la preghiera inizierà prima del consueto, alle 16.00, con le tre corone del Santo Rosario e i Vespri. Alle 18.00 seguirà la Santa Messa.

La celebrazione conclusiva domenica 15 novembre

La settimana di appuntamenti si concluderà domenica 15 novembre con le celebrazioni solenni. Alle 17.00 sono previsti il Santo Rosario e i Vespri, mentre alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla testimonianza spirituale di San Carlo Acutis e della Beata Maria Ignazia Isacchi e per partecipare a una settimana di celebrazioni nel centro storico della Capitale. Tutti gli appuntamenti sono rivolti alla cittadinanza e ai fedeli che desiderano prendere parte a questo momento di preghiera e devozione.