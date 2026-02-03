A Roma c’è una piccola chiesa barocca che inganna lo sguardo: San Carlino alle Quattro Fontane trasforma lo spazio grazie a un geniale effetto ottico.

Sai che a Roma c’è una chiesa che, nonostante le sue dimensioni contenute, racchiude una delle esperienze spaziali più sorprendenti del Barocco? Stiamo parlando di San Carlino alle Quattro Fontane, un luogo in cui l’architettura riesce ad ingannare lo sguardo e a trasformare la percezione stessa dello spazio intorno a noi grazie ad un effetto ottico che si fa forma d’arte.

San Carlino alle Quattro fontane, l’illusione ottica e il genio di Borromini in pochi metri quadrati

La chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, progettata nel Seicento da Francesco Borromini e chiamata colloquialmente “San Carlino”, è considerata uno dei massimi capolavori dell’architettura barocca. Lo spazio a disposizione era ridottissimo e i Trinitari, committenti dell’opera, avevano risorse economiche limitate.

Borromini rispose con una soluzione rivoluzionaria: eliminò angoli netti, moltiplicò superfici curve e alternò concavità e convessità, creando un senso di movimento continuo. Anche la facciata, ondulata e dinamica, sembra cambiare forma a seconda del punto di osservazione, rendendo l’edificio visivamente più grande di quanto sia in realtà.

Il cuore dell’effetto ottico è però all’interno, nella celebre cupola ellittica. I cassettoni, di forme diverse – esagonali, ottagonali e cruciformi – diventano progressivamente più piccoli salendo verso la lanterna centrale. Questo espediente visivo fa apparire la cupola più alta e slanciata, ampliando la percezione dello spazio verticale.

Anche la pianta della chiesa contribuisce all’illusione: non è una classica ellisse, ma nasce dalla combinazione di forme geometriche che Borromini piega alle esigenze percettive più che a rigide regole matematiche. Il risultato è uno spazio che sembra respirare e dilatarsi, capace di trasformare una chiesa minuscola in un’esperienza monumentale.

Entrare a San Carlino significa assistere a una lezione di architettura: qui l’inganno dell’occhio non è un trucco, ma un linguaggio artistico consapevole, che rende l’effetto ottico parte integrante del significato dell’opera.

