A Roma c’è un luogo magico: il belvedere di San Bonaventura al Palatino. Tra giardini silenziosi, il Colosseo e il Foro sembrano sospesi nell’aria.

A Roma c’è un luogo nel quale la città viene restituita e si ritrasforma in qualcosa di estremamente magico, un’immagine antica come la memoria stessa: il belvedere di San Bonaventura al Palatino. Arroccato in cima alla Via Sacra, circondato da silenziosi giardini, questo piccolo complesso francescano regala una delle vedute più suggestive della Città Eterna. Affacciandosi da qui, il Foro Romano, il Colosseo e il Colle Oppio sembrano quasi sospesi nell’aria, come se fossero stati disegnati per essere contemplati dall’alto. È un punto d’osservazione poetico, custodito da secoli di storia, spiritualità e discrezione.

San Bonaventura al Palatino: la chiesa nascosta tra storia e silenzio e il suo stupendo belvedere su tutta Roma

La chiesa di San Bonaventura al Palatino nasce in piena epoca barocca grazie all’impulso di frate Bonaventura da Barcellona: era l’ultimo dei suoi luoghi di ritiro, un piccolo monastero rigoroso e semplice. L’edificio, oggi noto anche come “San Bonaventura alla Polveriera”, sorge accanto a quello che per tre secoli fu un deposito di polveri da sparo.

Ma è fuori dalla chiesa che si vive una magia unica: basta uscire, superare la piccola fontana e affacciarsi sul giardino per capire perché San Bonaventura sia considerata un’oasi.

Da qui la Roma antica si apre come un teatro: le arcate del Colosseo, l’Altare della Patria, i Fori Imperiali si mostrano senza rumore, avvolti nel verde del Palatino. Lo stesso convento poggia su una cisterna dell’Acquedotto Claudio, testimonianza di infrastrutture romane che ancora sopravvivono sotto le fondamenta barocche.

Insomma, si tratta di un modo poco conosciuto per ammirare le bellezze della Città Eterna. E se vi proporranno una gita verso qualche altra terrazza o belvedere mainstream, ora sapete quale asso cavare dalla manica per guardare Roma in tutta la sua magnificenza.

Photo Credits: Shutterstock