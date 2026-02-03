Oggi, 3 febbraio, a Roma torna il rito di San Biagio: nelle chiese si mangiano pani benedetti, simbolo di protezione per la gola e di buon auspicio.

Oggi è il 3 febbraio e, a Roma, c’è una tradizione antica che torna a farsi viva tra fede popolare e curiosità cittadine: è il giorno dedicato a San Biagio, protettore della gola, e in alcune chiese della Capitale (tra cui quella di San Biagio della Pagnotta) si rinnova un rito particolare: la distribuzione e il consumo di piccoli pani benedetti, ritenuti capaci di portare protezione e buon auspicio. Un’usanza che intreccia devozione, simbolismo religioso e memoria collettiva.

3 febbraio a Roma: San Biagio della pagnotta e la benedizione della gola

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. San Biagio, vescovo e martire del IV secolo, è legato da secoli alla protezione della gola e delle vie respiratorie. Secondo la tradizione, salvò miracolosamente un bambino che stava soffocando per una lisca di pesce, episodio che lo rese patrono contro i mali della gola.

A Roma, una reliquia attribuita al santo è custodita nella chiesa di San Biagio degli Armeni in Via Giulia, punto di riferimento per il culto e per le celebrazioni del 3 febbraio. Ed è qui che, in questa giornata, durante le funzioni religiose si svolge ancora la benedizione della gola, rito molto sentito dai fedeli. La stessa chiesa è conosciuta anche come “San Biagio della Pagnotta”, un nome che nasce da un’antica consuetudine romana: la distribuzione di piccoli pani benedetti, soprattutto ai più poveri.

Mangiare il pane di San Biagio è considerato un gesto di protezione, non solo per la salute, ma anche come augurio di fortuna per l’anno appena iniziato. La tradizione si lega a usanze simili diffuse in altre zone d’Italia – particolarmente sentite in Abruzzo, Molise e Sannio.

Photo Credits: Shutterstock