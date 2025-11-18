Si apre oggi 18 Novembre alla Fiera di Roma la quarta edizione del Salone Nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria, l’appuntamento di riferimento per l’orientamento post-diploma dedicato alle scuole di tutta Italia e organizzato da Campus. La manifestazione, che nel capoluogo romano ha una storia trentennale – la prima edizione risale al 1991 – si conferma anche quest’anno come la più importante kermesse nazionale dedicata al futuro formativo dei giovani.

Dal 18 al 20 novembre sono attesi oltre 60mila studenti provenienti da tutte le regioni italiane, pronti a confrontarsi con più di 120 realtà formative tra università, ITS Academy, enti di formazione professionale e istituzioni. In programma oltre 100 incontri, convegni, workshop e attività interattive, pensati per offrire ai ragazzi una panoramica completa sulle opportunità di studio e di lavoro.

Tra i momenti clou della tre giorni, spicca l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, atteso il 19 novembre per una riflessione sul tema “4+2 e ITS: le sfide del sistema formativo per i giovani e il lavoro”. Un confronto molto atteso, soprattutto alla luce delle trasformazioni in corso nei percorsi scolastici e nella formazione tecnica superiore.

Orari e partecipazione

L’evento si svolgerà presso la Fiera di Roma, dalle 9.00 alle 13.30, con ingresso gratuito. La partecipazione è valida ai fini dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

Un’anteprima dedicata all’educazione finanziaria

Il Salone ha preso il via già oggi con l’evento preliminare “Il futuro è una scelta previdente”, organizzato da Campus e Milano Finanza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, FEduF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e ABI. L’incontro, dal taglio interattivo, ha coinvolto gli studenti in una riflessione sul peso delle decisioni economiche e previdenziali nelle prospettive di vita future.

L’ingresso al Salone dello Studente è libero e gratuito. La manifestazione è rivolta a studenti, genitori, docenti, operatori del settore e accompagnatori di gruppi classe. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi. In caso di partecipazione in presenza è necessario essere muniti di pass d’ingresso. La partecipazione al Salone dello Studente garantisce ad ogni studentessa e ad ogni studente la possibilità di ricevere un attestato volto al riconoscimento di 15 ore valido ai fini PCTO, 5 ore al giorno.

Programma completo e iscrizioni su Salonedellostudente.it.