Si è aperta il 18 Novembre alla Fiera di Roma la quarta edizione del Salone Nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria, l’appuntamento di riferimento per l’orientamento post-diploma dedicato alle scuole di tutta Italia e organizzato da Campus. La manifestazione, che nel capoluogo romano ha una storia trentennale – la prima edizione risale al 1991 – si conferma anche quest’anno come la più importante kermesse nazionale dedicata al futuro formativo dei giovani.

Oltre 60mila studenti provenienti da tutte le regioni italiane, pronti a confrontarsi con più di 120 realtà formative tra università, ITS Academy, enti di formazione professionale e istituzioni. In programma oltre 100 incontri, convegni, workshop e attività interattive, pensati per offrire ai ragazzi una panoramica completa sulle opportunità di studio e di lavoro.

Orari e partecipazione

L’evento si svolgerà presso la Fiera di Roma, dalle 9.00 alle 13.30, con ingresso gratuito. La partecipazione è valida ai fini dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

Un’anteprima dedicata all’educazione finanziaria

Il Salone ha preso il via già oggi con l’evento preliminare “Il futuro è una scelta previdente”, organizzato da Campus e Milano Finanza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, FEduF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e ABI. L’incontro, dal taglio interattivo, ha coinvolto gli studenti in una riflessione sul peso delle decisioni economiche e previdenziali nelle prospettive di vita future.

L’ingresso al Salone dello Studente è libero e gratuito. La manifestazione è rivolta a studenti, genitori, docenti, operatori del settore e accompagnatori di gruppi classe. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi. In caso di partecipazione in presenza è necessario essere muniti di pass d’ingresso. La partecipazione al Salone dello Studente garantisce ad ogni studentessa e ad ogni studente la possibilità di ricevere un attestato volto al riconoscimento di 15 ore valido ai fini PCTO, 5 ore al giorno.

