I saldi estivi 2026 iniziano il 4 luglio a Roma e in tutta Italia, offrendo grandi sconti tra vie dello shopping, centri commerciali e outlet, ma è fondamentale seguire le regole per evitare truffe.

La stagione più attesa dagli amanti dello shopping è ormai alle porte. I saldi estivi 2026 si preparano a partire in tutta Italia, promettendo settimane di sconti e occasioni imperdibili su abbigliamento, calzature e accessori. Tuttavia, per i consumatori la parola d’ordine deve essere una sola: attenzione. Tra occasioni reali e il rischio di imbattersi in prezzi gonfiati o finti sconti, è fondamentale muoversi conoscendo le date ufficiali e le regole stabilite dalla legge.

Il calendario ufficiale: quando iniziano i saldi?

La data di partenza sarà unica per quasi tutto il territorio nazionale. Ad eccezione del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta, dove il via è fissato per il 5 luglio, i saldi estivi prenderanno il via ufficialmente sabato 4 luglio 2026.

Se l’inizio è coordinato a livello nazionale, a cambiare da territorio a territorio è la durata del periodo promozionale. A Roma e in tutto il Lazio gli sconti dureranno per sei settimane, concludendosi ufficialmente sabato 15 agosto 2026. Secondo il Testo Unico del Commercio regionale, nei 30 giorni precedenti l’avvio è severamente vietato effettuare vendite promozionali, pena sanzioni per i negozianti a partire da 1.500 euro.

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In altre regioni, come Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, gli sconti termineranno tra la fine di agosto e il 1° settembre, mentre Puglia e Sicilia estenderanno lo shopping scontato fino al 15 settembre 2026. Toscana, Liguria, Campania, Sardegna, Abruzzo e Umbria manterranno invece la formula classica della durata di circa 60 giorni.

Saldi estivi: dove conviene acquistare a Roma?

Se vi trovate nella Capitale, le opzioni per fare ottimi affari non mancano di certo, grazie a una mappa dello shopping ricca e variegata. Le vie di Roma più conosciute per passeggiare tra le vetrine sono Via del Corso, Via Borgognona, Via Condotti, Via Frattina, Via Cola di Rienzo, Via Appia Nuova, Via Tuscolana, Talenti e Viale Libia. Se i negozi di lusso non fanno per voi, la città è ricca di store low cost.

Se invece preferite concentrare i vostri acquisti in un unico luogo al fresco, i centri commerciali della Capitale sono tappe obbligatorie, in particolare il Centro Commerciale Porta di Roma, Parco Leonardo, Roma Est ed Euroma2. Allontanandosi un po’ dal centro cittadino, gli amanti del risparmio possono puntare sui grandi outlet del Lazio, che per l’occasione osservano orari specifici.

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Il Valmontone Outlet è aperto dalle 10:00 alle 21:00 tutti i giorni, mentre Castel Romano Outlet accoglie i clienti dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 20:00 e dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 21:00. C’è poi il Soratte Outlet Shopping, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con l’eccezione del 15 agosto in cui resterà chiuso. Infine, anche le grandi stazioni ferroviarie, prima tra tutte Roma Termini, offrono numerose occasioni di shopping per chi è di passaggio.

Le regole per i negozianti e i diritti dei consumatori

La trasparenza è l’elemento cardine introdotto dalle normative più recenti, tra cui il D.lgs 26/2023. Per garantire un acquisto sicuro ed un’equa concorrenza, i commercianti sono tenuti a rispettare quattro rigide linee guida:

Indicazione del prezzo reale: Sul cartellino deve essere obbligatoriamente indicato il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Il prezzo di partenza deve corrispondere al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi per impedire la pratica scorretta di gonfiare i prezzi prima del ribasso. Capi stagionali: La merce messa in saldo deve avere carattere stagionale o di moda, e deve fare parte della collezione in corso, non di rimanenze di magazzino degli anni passati. Pagamenti elettronici: I negozianti non possono rifiutare il pagamento con carta di credito o bancomat, che deve essere sempre garantito. Cambio merce e difetti: Il diritto al cambio in caso di prodotto danneggiato o difettoso è un obbligo di legge con diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso. Il cambio per motivi di gusto o taglia errata, invece, resta a discrezione del commerciante.

Occhio alle truffe: i consigli per uno shopping sicuro

Nonostante le regole, i tentativi di raggiro o i “finti saldi” sono sempre dietro l’angolo. Molti esercenti, inoltre, propongono già i cosiddetti “pre-saldi” o vendite private ai clienti fidelizzati prima della data ufficiale.

Per non cadere in inganno è utile fare un sopralluogo nei giorni precedenti il 4 luglio, fotografando il cartellino del capo adocchiato per verificare che lo sconto successivo sia reale. È altrettanto importante diffidare degli sconti esagerati fin dai primissimi giorni, poiché ribassi superiori al 50-60% potrebbero nascondere fondi di magazzino o prezzi di partenza gonfiati. Infine, ricordate di conservare sempre lo scontrino, anche se digitale, poiché rappresenta l’unica prova d’acquisto necessaria per far valere i propri diritti in caso di merce difettosa. Con un po’ di attenzione, la stagione dei saldi 2026 sarà un’ottima opportunità di risparmio.

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