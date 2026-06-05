Saldi estivi 2026 a Roma al via: sei settimane di sconti e regole precise per negozi e consumatori. Ecco cosa sapere.

A Roma è stata fissata la data di partenza dei saldi estivi 2026: un appuntamento molto atteso da chi vuole approfittare delle offerte di stagione e programmare i propri acquisti con qualche giorno di anticipo. Il periodo degli sconti durerà al massimo sei settimane consecutive e seguirà le regole previste dalla normativa regionale per le vendite di fine stagione. Ma quali sono queste regole? Non ci resta che scoprirlo.

Quando iniziano i saldi estivi 2026 a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I saldi estivi 2026 a Roma e nel Lazio partiranno ufficialmente sabato 4 luglio. La data è stata comunicata dalla Regione e ripresa anche da Roma Capitale, che ha ricordato il criterio generale che è stato adottato per stabilire l’avvio delle vendite di fine stagione: per i saldi estivi si parte il primo sabato del mese di luglio.

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Da quel giorno i negozi potranno proporre ribassi e offerte per un periodo massimo di sei settimane consecutive. Si tratta quindi di una finestra commerciale concentrata, pensata per accompagnare l’inizio dell’estate e permettere ai consumatori di acquistare abbigliamento, calzature e altri prodotti stagionali a prezzo ridotto.

Le regole per negozi e consumatori in vista dei saldi estivi

Restano valide le disposizioni previste dal Testo Unico del Commercio del Lazio in materia di vendite di fine stagione. Tra le regole principali c’è il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi, esteso anche agli outlet.

I commercianti devono inoltre indicare in modo chiaro il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Il prezzo di riferimento deve essere il più basso praticato nei 30 giorni precedenti, secondo quanto previsto dalla Direttiva Omnibus. In caso di violazioni, sono previste sanzioni che possono partire da 1.500 euro.

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