Quando iniziano e finiscono i saldi 2027 nel Lazio? Ecco il calendario completo degli sconti nei negozi di Roma e delle altre province.

Per chi ama fare shopping ed è sempre alla ricerca delle occasioni più convenienti, è già arrivato il momento di segnare sul calendario le date dei saldi 2027 nel Lazio. Anche il prossimo anno, infatti, non mancheranno le occasioni per dedicarsi agli acquisti a prezzi scontati nei negozi di Roma e del resto della regione. Ma quando cominceranno e quando termineranno le vendite di fine stagione? Ecco il calendario completo dei saldi invernali ed estivi.

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La Giunta regionale del Lazio ha approvato il calendario delle vendite di fine stagione per il 2027, annunciato lo scorso 26 novembre dalla vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli.

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I saldi invernali cominceranno martedì 5 gennaio 2027, alla vigilia dell’Epifania, e proseguiranno fino a lunedì 1° marzo. Per i saldi estivi, invece, bisognerà attendere sabato 3 luglio 2027, mentre la conclusione del periodo degli sconti è fissata per mercoledì 1° settembre.

Le date saranno valide in tutto il territorio regionale, dalla Capitale alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Restano confermate le disposizioni previste dal Testo unico del commercio del Lazio, che stabilisce il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi per determinate categorie merceologiche, tra cui abbigliamento, calzature, pelletteria e prodotti tessili.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla trasparenza dei prezzi, a tutela dei consumatori. Durante le vendite di fine stagione, infatti, i commercianti dovranno indicare chiaramente il prezzo originario del prodotto, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale di vendita.

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