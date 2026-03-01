Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 incontra il cinema di Roma: il messaggio social riaccende un legame nato lontano dall’Ariston.

Il trionfo musicale di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026incontra il mondo del cinema a Roma, in una storia fatta di ricordi, affetto e percorsi artistici che tornano a incrociarsi dopo molti anni. A poche ore dalla conclusione della kermesse e dalla vittoria dell’artista napoletano, sui social è spuntato un messaggio che ha attirato l’attenzione del pubblico, riportando alla luce un legame nato lontano dai riflettori dell’Ariston e destinato a riemergere proprio nel momento più alto della carriera del cantante.

Il messaggio di Carlo Verdone per una Roma che celebra Sal Da Vinci

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Carlo Verdone ha voluto condividere pubblicamente un ricordo personale legato al loro primo incontro. L’attore e regista romano ha raccontato di quando, nel 1985, era impegnato nei casting del film Troppo forte e cercava il volto giusto per il personaggio più giovane della storia. A presentarsi fu un giovanissimo Sal Da Vinci, arrivato da Napoli insieme al padre Mario, cantante e attore di sceneggiate.

LEGGI ANCHE: — Chi è l’uomo che ha urlato “Forza Roma” a Sanremo? Il fuori programma durante il Festival

Verdone ha ricordato quel ragazzo come “molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”, qualità che lo convinsero immediatamente a sceglierlo per il film. Nel lungometraggio del 1986, Da Vinci interpretò Capua, lo “scugnizzo” affettuoso della comitiva guidata dal protagonista Oscar Pettinari.

Quarant’anni dopo quell’esperienza cinematografica, il successo sanremese ha riportato alla memoria quel primo incontro, spingendo Verdone a dedicare all’artista un messaggio carico di significato. “Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”, ha scritto il regista, giocando proprio con il titolo della commedia che li fece incontrare.

Photo Credits: Shutterstock