Una serata dedicata all’arte dell’abbinamento tra cucina giapponese d’autore e grandi sake prende forma il 20 marzo 2026 al Il Vizio, uno dei ristoranti più apprezzati per il sushi nella Capitale, insignito delle due Bacchette dalla Guida Sushi del Gambero Rosso.

Situato all’ottavo piano del Sina Bernini Bristol, con una vista panoramica su Piazza Barberini, Il Vizio propone un’esperienza gastronomica esclusiva in cui i sapori nipponici incontrano la bellezza di Roma dall’alto. La serata prevede un menu speciale firmato dallo chef Nagano Tetsuo, pensato per valorizzare equilibrio, raffinatezza e tecnica della cucina giapponese, con un percorso di degustazione in abbinamento a sake selezionati. Il costo della serata è di 90 euro a persona.

Il percorso gastronomico

L’esperienza inizia con un delicato brodo dashi di benvenuto, seguito da un antipasto misto stagionale che esplora diverse sfumature della cucina giapponese: mini sashimi, harumaki con crudo di salmone, mango, mela e ponzu, fagiolini al sesamo, rapa bianca con ragù di gamberi e capelin semisecchi alla griglia. Questo piatto è accompagnato dal Gassan Izumo Junmai Ginjo della Yoshida Shuzo (Shimane, sud del Giappone).

Segue una selezione di sushi tra nigiri e temaki, preparati secondo disponibilità del pescato: tonno akami, fragolino kobujime, spigola con sale al tartufo, ali di rombo aburi con yuzukosho e ponzu, anguilla con pepe sansho e temaki torotaku con salsa di soia e tuorlo. L’abbinamento è con Shichida Junmai della Tenzan Shuzo (Saga, sud del Giappone).

Omaggio a Roma

Il percorso gastronomico rende omaggio alla città ospite con tonnarelli cacio e pepe, reinterpretati in chiave nipponica e accompagnati dal Kitaakita Tokubetsu Junmai Kimoto della Hokushika Shuzo (Akita, nord del Giappone).

I piatti principali

Per il secondo piatto, lo chef propone black cod alla saikyo con pak choi, abbinato al Ryusei Yuragi no Nagi Tokubetsu Junmai Kimoto della Fujii Shuzo (Hiroshima, sud del Giappone).

La degustazione si conclude con un dolce raffinato: terrina di cioccolato bianco al tè verde, servita insieme al liquore allo yuzu Yuzuko della Kikunosato Shuzo (Tochigi, Giappone centrale).

Un’esperienza unica

La serata rappresenta un vero viaggio tra sapori, tecnica e cultura, in cui Giappone e Roma si incontrano in un’esperienza sensoriale esclusiva. La terrazza panoramica del ristorante Il Vizio completa l’esperienza, offrendo uno scenario unico in cui alta cucina giapponese e vista mozzafiato sulla città eterna si fondono in un evento memorabile