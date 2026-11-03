Novembre porta nel Lazio tante sagre e feste popolari: ecco gli appuntamenti da non perdere per una gita fuori porta vicino Roma.

Il mese di novembre, con i primi freddi, non rinuncia a portare in tutto il Lazio un calendario di sagre e feste popolari, perfette per tutti coloro che sono alla ricerca una gita fuori porta a pochi passi da Roma. Tra borghi, profumi tradizionali e atmosfere autunnali, ogni weekend offre tante occasioni per scoprire il territorio. Ma quali appuntamenti meritano una visita?

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Festa dell’Olio e del Vino Novello a Vignanello: 6-8 e 13-15 novembre

A Vignanello, in provincia di Viterbo, la XXVI Festa dell’Olio e del Vino Novello anima il centro storico in due weekend, dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre. Taverne aperte, gnocchi con la grattacacio, caldarroste e degustazioni accompagnano visite a frantoi, cantine nel tufo e Castello Ruspoli.

San Martino – Sapori d’Autunno a Villa Santo Stefano: 7 novembre

Sabato 7 novembre, dalle 18.30, Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, celebra San Martino con una serata dedicata ai sapori della Ciociaria: “San Martino – Sapori d’Autunno”. Nel borgo arrivano stand gastronomici con specialità autunnali e musica dal vivo. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

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Sagra della Rola e Festa del Cornuto a Rocca Canterano: 7-8 novembre

Il 7 e l’8 novembre Rocca Canterano, in provincia di Roma, ospita la Sagra della Rola, detta anche Festa del Cornuto. Protagoniste le castagne arrosto, insieme a cecamariti, fagioli con le cotiche e altre ricette del territorio. In programma anche un ironico corteo tra musica e spettacoli.

Il Giorno di Bacco a Palombara Sabina: 15 novembre

Domenica 15 novembre Palombara Sabina, alle pendici dei Monti Lucretili, festeggia il Giorno di Bacco. La manifestazione mette al centro vino e gastronomia della Sabina, tra degustazioni e specialità locali. La visita può diventare l’occasione per esplorare il centro storico e ammirare il Castello Savelli.

Sagra della Bruschetta a Monteleone Sabino: 15 novembre

Sempre domenica 15 novembre, a Monteleone Sabino, è tempo di Sagra della Bruschetta. L’olio nuovo viene celebrato con bruschette distribuite gratuitamente, preparate utilizzando un filone di pane lungo venti metri. Si possono inoltre incontrare i produttori locali, acquistare olio e visitare un frantoio biologico per conoscere la lavorazione delle olive.

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