Dal vino alle castagne: in questo autunno 2025 il Lazio si accende con 10 sagre imperdibili tra borghi e sapori tradizionali!

Con l’arrivo dell’autunno previsto tra meno di un mese, il Lazio intero si fa teatro di tantissime sagre, degli appuntamenti in cui la tradizione popolare si unisce alla convivialità e all’eccellenza gastronomica. Nei mesi che vanno da settembre a novembre, da Roma ai borghi più piccoli della regione saranno tantissime le feste di paese dedicate al vino, alle castagne, al tartufo e a tanti altri prodotti tipici simbolo della cucina locale!

Leggi anche: — Cambio dell’ora: ecco quando si accorceranno le giornate

Le sagre imperdibili dell’autunno 2025 in tutto il Lazio

Partiamo con una delle più frequentate dei Castelli Romani, la Sagra del Fungo Porcino di Colle di Fuori, a Rocca Priora, che celebra il re del bosco con fettuccine, risotti e grigliate dal 5 al 7 settembre e poi dal 12 al 14 settembre.

A Roiate, a due passi da Roma, dal 5 al 7 settembre si terrà la Sagra dell’Abbacchio, in un weekend dedicato al gusto rustico, tra piatti popolari, musica folk e iniziative culturali.

Rimanendo in città, c’è il Roma Baccalà di Garbatella: dal 18 al 21 settembre il quartiere capitolino ospiterà showcooking e degustazioni, con gare culinarie aperte a tutti.

Spostiamoci nel comune di Marino, con il centenario della sua storica Sagra dell’Uva: vino che sgorga dalle fontane, cortei rinascimentali e rievocazioni storiche richiamano migliaia di visitatori da tutta Italia, dal 27 settembre al 6 ottobre!

Saliamo a Soriano nel Cimino (VT), dove dal 3 al 19 ottobre sarà di scena la Sagra delle Castagne, uno degli appuntamenti più antichi del Lazio, che trasformerà il borgo in un teatro medievale con caldarroste, cortei e tornei tra contrade.

A Canterano, l’11-12 e il 18-19 ottobre si terrà invece la Sagra del Tartufo, con la quale il piccolo centro della Valle dell’Aniene celebra l’“oro della terra” con tagliolini, bruschette e secondi piatti profumati al tartufo locale.

18 e 19 ottobre rustici con la Sagra della Pappardella al Cinghiale di Sacrofano: un weekend di gusto e tradizione con pappardelle fatte a mano, grigliate, mercatini e visite guidate al borgo e al Monte Musino.

Torniamo a Marino anche il 19 ottobre con la Sagra della Ciambella al Mosto, un dolce tipico dei Castelli Romani, da celebrare con degustazioni, concorsi, spettacoli e un’atmosfera festosa.

23-26 ottobre di dolcezza con “Il Marrone Segnino” a Segni, dove le grandi castagne locali si fanno protagoniste di piatti tipici serviti nelle fraschette, accompagnati da cortei storici e musica popolare.

Chiudiamo in bellezza il 25 e 26 ottobre con la Sagra della Salsiccia di Morlupo, una festa che dal 1967 unisce il paese intorno a una gigantesca griglia. Salsicce, piatti creativi e musica rendono la festa un must della stagione.

Photo Credits: Shutterstock